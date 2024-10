Na sygnale, odcinek 625: Piotr wróci do bazy w Leśnej Górze! Znów będzie z Martyną - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 625 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 625 odcinku "Na sygnale" Martyna dozna szoku, gdy zobaczy Piotra z powrotem w Leśnej Górze! I nic dziwnego, gdyż przecież jej niewierny mąż odszedł z bazy po procesie w sprawie śmierci swojego pacjenta Kacpra. I choć Strzelecki został oczyszczony z zarzutów pobicia ze skutkiem śmiertelnym, dzięki Basi (Anna Wysocka), to jednak tak jak swoja kochanka Karolina (Klaudia Janas) nie chciał wracać do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Tym bardziej, że przyjaciele Martyny wciąż mieli mu to za złe, jak i sama Strzelecka, która aż wybuchła na widok Wojtasek w sądzie. Wówczas Piotr postanowił odejść i zatrudnił się w innej stacji, gdzie niebawem dołączy do niego także zakochana Karolina! Ale wtedy w 625 odcinku "Na sygnale" Strzelecki zdecyduje się wrócić do Leśnej Góry, gdyż z kochanką, przez którą stracił wszystko, nie będzie chciał mieć już nic więcej wspólnego!

Zaskakujący powrót Piotra do Leśnej Góry w 625 odcinku "Na sygnale"!

W 625 odcinku "Na sygnale" Piotr z powrotem zjawi się w bazie w Leśnej Górze, czym ucieszy Nowego i Kubę. W przeciwieństwie do Martyny, którą widok męża nie tylko ogromnie zszokuje, ale także i zdenerwuje. Szczególnie, że zostanie na niego skazana i nie będzie mogła nic z tym zrobić, gdyż Wiktor przydzieli ich do tej samej karetki! W 625 odcinku "Na sygnale" skłóceni Strzeleccy przyjmą zgłoszenie od innego skonfliktowanego małżeństwa, dzięki czemu będą mogli spojrzeć na swoją sytuację z boku. Tym bardziej, że między poszkodowanym, a jego zazdrosną żoną dojdzie do tak ostrej awantury, że mężczyzna skończy z urazem nogi! Czy ta interwencja wpłynie i na ratowników?

Strzeleccy wrócą do siebie w 625 odcinku "Na sygnale"?

Czy w 625 odcinku "Na sygnale" skłóceni małżonkowie w końcu dojdą do porozumienia? Czy Martyna wybaczy Piotrowi romans z Karoliną i zdecyduje mu się dać jeszcze jedną szansę tak jak zapowiadała to już wcześniej? A może cała ta sytuacja spowoduje, że będzie zupełnie odwrotnie? Tego dowiemy się już w 625 odcinku "Na sygnale"!