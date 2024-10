Na sygnale, odcinek 623: Karolina ogarnięta obsesją na punkcie Piotra! Uknuje plan, dzięki któremu będzie blisko niego

"Na sygnale" odcinek 623 - środa, 30.10.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 623 odcinku "Na sygnale" Karolina nie będzie miała zamiaru siedzieć z założonymi rękami i bezczynnie patrzeć, jak Piotr czeka na wybaczenie ze strony Martyny. Gdy pewna siebie ratowniczka dowie się, że Strzelecki przeniósł się do nowej bazy ratowniczej, postanowi dołączyć do jego zespołu, by być bliżej niego. Karolina zgłosi swoją kandydaturę i zostanie przyjęta na stanowisko ratowniczki w tej samej ekipie, co Piotr.

Karolina w 623 odcinku "Na sygnale" zacznie intensywnie planować, jak wykorzystać nową sytuację, by wrócić do życia Piotra. Choć Strzelecki będzie w szoku, gdy dowie się, że będzie jeździł na karetce właśnie z Karoliną, spróbuje trzymać ją na dystans. Czy Karolina mimo wszystko zdecyduje się po raz kolejny wywrócić jego życie do góry nogami?

"Na sygnale". Karolina znów u boku Piotra! Podstępny plan zadziała

Gdy Piotr w 623 odcinku "Na sygnale" dowie się o poranku, że od dzisiaj jeździ na karetce razem z byłą kochanką, nie będzie krył swojego niezadowolenia. Taki obrót spraw bardzo mu się nie spodoba, szczególnie, że Strzelecki wciąż czeka aż Martyna wybaczy mu zdradę z Karoliną i pozwoli wrócić mu do domu. Była kochanka Strzeleckiego, która była dla niego tylko epizodem, teraz wróci do jego życia z jeszcze większą determinacją.

Obsesja i rywalizacja w "Na sygnale". Karolina kontra Martyna

Relacja między Piotrem a Karoliną już wcześniej wywołała sporo kontrowersji, ale w 623 odcinku "Na sygnale" osiągnie nowy poziom. Obsesja ratowniczki na punkcie Strzeleckiego będzie coraz bardziej widoczna. Pewna siebie kochanka nie zrezygnuje z prób uwodzenia go i będzie gotowa na wszystko, by skutecznie odsunąć Martynę od męża. Karolina zacznie prowokować Piotra w pracy, próbując znów wywołać zazdrość u Martyny i doprowadzić do ich ostatecznego rozstania. Czy to się uda? Czy Martyna już nigdy nie wybaczy Piotrowi zdrady z Karoliną? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce!