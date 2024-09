Na sygnale, odcinek 601: Karolina pomoże aresztowanemu Piotrowi, ale Strzelecki i tak ją odtrąci - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 601 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 601 odcinku "Na sygnale" Karolina zjawi się w mieszkaniu Martyny, gdy dowie się o aresztowaniu Piotra. Kochanka Strzeleckiego nie będzie miała zamiaru siedzieć z założonymi rękami i postanowi pomóc, dlatego podzieli się z jego żoną kilkoma cennymi radami, jak powinna zachować się w tej sytuacji. Ale gdy Strzelecka pokaże jej gryps od męża, to wszystko się zmieni, gdyż wówczas w 601 odcinku "Na sygnale" to ona zdecyduje się przejąć dowodzenie. Tym bardziej, że Piotr poprosi w nim o pastę do butów, która w więzieniu będzie zakazana, przez co i Martyna będzie mogła za to odpowiedzieć. Dlatego Karolina postanowi ją zastąpić i poprosi, aby to dla niej jego żona załatwiła widzenie.

Martyna zgodzi się, aby Karolina zajęła jej miejsce w 601 odcinku "Na sygnale"!

Początkowo w 601 odcinku "Na sygnale" Martyna nie będzie ku temu chętna, ale ostatecznie odda swoje miejsce kochance męża, gdy ta zacznie grać we wszystkim nie tylko Piotrem, ale także i ich córeczką Lidzią (Hanna Seń). I w efekcie to Karolina, pełna nadziei na kontynuację ich romansu zjawi się na widzeniu z Piotrem, a nie jego żona, czym w 601 odcinku "Na sygnale" nieco go zszokuje!

- Rozczarowany? - spyta Karolina, widząc jego minę.

- Gdzie Martyna? - odpowie pytaniem na pytanie Piotr.

- Nie chciałam, żebyś wpakował ją w kłopoty - wyjaśni dobrodusznie Wojtasek, licząc, że w ten sposób ugra coś więcej u swojego kochanka. A gdy ten tylko spuści wzrok, to doda - Poza tym znają mnie tutaj i nie przykładali się do przeszukania...

Piotr kolejny raz odrzuci swoją kochankę w 601 odcinku "Na sygnale"!

W tym momencie w 601 odcinku "Na sygnale" Wardzich (Michał Zakrzewski) zrobi zamieszanie, czym od razu skupi na sobie uwagę strażnika. I wówczas Piotr przejmie od Karoliny zakazany przedmiot, po czym jej podziękuję, ale po wszystkim spławi wbrew jej wielkim oczekiwaniom!

- Dziękuję - powie Piotr, po czym doda - Ale nie przychodź tu więcej...

W tej chwili w 601 odcinku "Na sygnale" Strzelecki wstanie od stołu i wyjdzie, pozostawiając kochankę zupełnie samą w głębokiej zadumie. Ale zdradzamy, że nawet to jej nie powstrzyma przed dalszą walką o Piotra!