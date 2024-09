Na sygnale, odcinek 601: Sojusz Martyny z Karoliną. Pozwoli kochance Piotra na widzenie w areszcie - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 601 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Aresztowany Piotr w 601 odcinku "Na sygnale" spotka się z Karoliną na widzeniu, ale zanim to nastąpi była kochanka Strzeleckiego urobi Martynę, że to ona powinna iść do zakładu karnego! Zaniepokojona jego losem Karolina niespodziewanie odwiedzi Martynę w mieszkaniu, by uprzedzić ją, że Strzelecki może potrzebować pomocy. Od razu zaproponuje rywalce cichy sojusz. - Widziałam zatrzymanie Piotra w telewizji. Znam ten system, wiem, jak działa… Mogę ci pomóc!

- Niby jak?

Martyna w 601 odcinku "Na sygnale" pokaże Karolinie gryps od Piotra

Karolina w 601 odcinku "Na sygnale" zacznie wyliczać Martynie co powinna teraz zrobić, by zapewnić Piotrowi bezpieczeństwo, aż do wyjaśnienia sprawy aresztowania. - Musisz załatwić widzenie z Piotrem. Powiesz mu, jak ma się zachowywać, na co uważać. Zrobię ci listę! Zaniesiesz mu też trochę rzeczy… Nie wszystko można wnieść, ale trzeba będzie załatwić zgodę dyrektora zakładu na paczkę...

- Pastę do butów? - zapyta Martyna, która w 601 odcinku "Na sygnale" pokaże Karolinie gryps od Piotra, wiadomość zza krat.- Co? Skąd to masz? - była kochanka Piotra uzna, że za "pastą do butów" coś się kryje. - Jakaś kobieta zaczepiła mnie pod bazą...

- Pasta do butów jest niedozwolona. Jeśli nawet zapakujesz to do paczki i tak wyląduje w śmieciach. Wiesz po co jest mu to potrzebne?

- Nie mam pojęcia! Wielkie dzięki za twoje świetne uwagi!

Karolina w 601 odcinku "Na sygnale" zacznie domagać się widzenia z Piotrem w areszcie

- Martyna, Piotrek wiele ryzykował, żeby ci to przekazać. To musi być ważne. Trzeba załatwić widzenie, ale nie dla ciebie, tylko dla mnie... I to jak najszybciej! - poleci Karolina żonie swojego kochanka, na co Martyna w 601 odcinku "Na sygnale" parsknie śmiechem. Rywalka wyjaśni jednak Strzeleckiej, że lepiej sobie poradzi ze strażnikami więziennymi niż ona, tak aby nie wzbudzać podejrzeń.

- I co jeszcze? Może chciałabyś małżeńską wizytę, co?! - zakpi Martyna.

- Chcę wam tylko pomóc... Zaufaj mi… - zapewni Karolina, więc żona Piotra da się przekonać, by kochanka Strzeleckiego zastąpiła ją na widzeniu.

W 601 odcinku "Na sygnale" Piotra czeka spora niespodzianka, gdy zamiast żony zobaczy Karolinę. - Rozczarowany?

- Gdzie Martyna?

- Nie chciałam, żebyś wpakował ją w kłopoty. Znają mnie i nie przykładali się do przeszukania... - powie Karolina i wykorzystując zamieszanie na sali widzeń przekaże Piotrowi pastę do butów. - Dziękuję, ale nie przychodź tu więcej... - powie Strzelecki na pożegnanie.

Za co Piotr z "Na sygnale" został aresztowany?

Aresztowanie Piotra w "Na sygnale" ma związek z zarzutem o pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Chodzi o interwencję sprzed kilku tygodni, gdy razem z Basią zostali wezwani do agresywnego studenta Kacpra (Szymon Szczech). Pacjent rzucił się na ratowników, więc Piotr także go zaatakował. Niestety Kacper zmarł w karetce, a Strzeleckim zaczął się interesować prokurator.