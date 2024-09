Na sygnale, odcinek 609: Romek zastąpi Piotra! Uratuje Martynę przed mściwym Hubertem - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 609 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 609 odcinku "Na sygnale" Hubert w dalszym ciągu będzie rozwijał swoją działalność z fałszywą karetką, której ostatnio jej ofiarami padnie zespół Vicka (Hubert Jarczak). Zdradzamy, że Benio i Britney (Paulina Zwierz) otrzymają od niej zgłoszenie, dzięki czemu wyjdzie na jaw, iż jednym z podszywających się pod nią oszustów, jest ich dawny kolega z Leśnej Góry, stażysta Hubert, który w ten sposób będzie chciał zemścić się za swoje wyrzucenie ze stacji. Oczywiście, w 609 odcinku "Na sygnale" Martyna postanowi się temu zdecydowanie przeciwstawić, za co przyjdzie jej znów słono zapłacić, gdyż mściwy Hubert zdecyduje się ją zastraszyć!

Romek obroni Martynę w 609 odcinku "Na sygnale"!

W 609 odcinku "Na sygnale" dawny stażysta zjawi się przed mieszkaniem Strzeleckiej, ale drogę zagrodzi mu Romek! Nowy ratownik zdecydowanie stanie w obronie swojej niedawnej szefowej i skutecznie przepędzi Huberta, czym zrobi ogromne wrażenie na Martynie, w oczach której wiele zyska. Szczególnie, że do tej pory z opresji będzie ratował ją Piotr jak choćby w ataku Czubaka (Krzysztof Pyziak) i ewentualnej odpowiedzialności karnej, w przypadku, gdyby bandyta zmarł, a teraz na jego miejscu w 609 odcinku "Na sygnale" zastąpi go Romek. Tym bardziej, że Strzelecki zniknie nie tylko z życia żony, ale także pracy w Leśnej Górze po swoim procesie, w czasie którego uratuje go Basia (Anna Wysocka).

Czy Martyna i Romek będą razem w kolejnych odcinkach "Na sygnale"?

Niewątpliwie, w 609 odcinku "Na sygnale" Martyna i Romek mocno się do siebie zbliżą. Tym bardziej, że akcja nowego ratownika wcale nie będzie jednorazowa i szybko przyjdzie mu kolejny raz ratować Strzelecką z opresji. A to dlatego, że w 610 odcinku "Na sygnale" w trakcie ich wspólnego startu jeszcze z Beatą (Justyna Sieniawska) w zawodach dla ratowników, Martyna niespodziewanie straci przytomność, gdzie na pomoc od razu rzuci jej się Romek z Basią i Nowym (Kamil Wodka), ale także i Piotr, który nagle się odnajdzie, jednak jako reprezentant konkurencyjnej drużyny. I wówczas zarówno Romek, jak i jej mąż będą drżeć o jej życie, ale na szczęście Strzelecka wyjdzie z tego cało. Czy wtedy zdecyduje się zrobić krok w kierunku nowego ratownika, co już wcześniej sugerowała sama produkcja? Przekonamy się już niebawem!