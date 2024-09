Na sygnale

Na sygnale, odcinek 600: Piotr w areszcie będzie błagał Martynę o pomoc! Uwikła się w więzienny konflikt - ZDJĘCIA

W 600. odcinku serialu „Na sygnale" Piotr (Dariusz Wieteska) na spacerniaku rzuci się na pomoc więźniowi, który przez jego „kolegę” z celi zostanie dźgnięty w bok. Zdoła opatrzeć ciężko rannego, a karetka z Beniem (Hubert Jarczak) i Kubą (Wojciech Zygmunt) zabierze go do szpitala. W celi omal nie zabije go współwięzień-napastnik, ale Strzelecki wybłaga życie powołując się na miłość do córki, a jeszcze bardziej dlatego, że obieca zrobić wszystko… Martyna (Monika Mazur) otrzyma od niego gryps