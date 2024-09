Na sygnale, odcinek 600: Benio oskarżony o pobicie męża Wandy! Alfred naśle na niego policję - ZDJĘCIA

Alfred oskarży Benia w 600. odcinku serialu „Na sygnale”

W 600. odcinku serialu „Na sygnale” Benio będzie żył swoimi kłopotami małżeńskimi – padł ofiarą bigamistki! Wanda wyszła za Vicka, choć formalnie była żoną Alfreda Cicheckiego, który wniósł apelację do pozwu, o czym Lisicka nie wiedziała.

Alfred się ośmieszy w 600. odcinku serialu „Na sygnale”

W 600. odcinku serialu „Na sygnale” do drzwi Wandy i Benia zapuka policja i Alfred z ręką na temblaku.

- Chciałbym pana zaprosić na komendę w celu złożenia wyjaśnień… - zacznie mundurowy.

- Przepraszam, mogę się dowiedzieć, o co chodzi? - przerwie mu Wanda.

- Mam obdukcję – Cichecki zacznie machać papierem.

- Poszkodowany twierdzi, że pani partner zepchnął go dwa dni temu ze schodów! - wyjaśni policjant. Wandzia stwierdzi, że to absurd, a Vick weźmie dokument do ręki i przeczyta:

- Mogę obejrzeć ten papier? Przecież to jest urolog i do tego dziecięcy. Z tego papieru wynika, że ten pan ma zwichnięcie stawu łokciowego. W takim przypadku unieruchamia się rękę na dwa tygodnie w gipsie. Lekarz, który założyłby temblak, byłby idiotą. Powinno się go oskarżyć o błąd w sztuce. Poza tym tu jest napisane, że doszło do urazu kręgosłupa typu whiplash, a do takich urazów dochodzi głównie w wypadkach komunikacyjnych. A ja, za przeproszeniem, autobusem chyba nie jeżdżę. Ten pan, który tu stoi, próbuje mnie oskarżyć o coś, czego nie zrobiłem. I ewidentnie zbyt swobodnie kręci głową. Są ślady otarć na policzkach po tym kołnierzu.

- Panie władzo, być może ten lekarz był nadgorliwy – wybąka zbity z tropu Alfred.

- Tak, porozmawiamy o tym na komendzie – zdecyduje funkcjonariusz.

Alfred zacznie grozić Wandzie i Beniowi w 600. odcinku serialu „Na sygnale”

W 600. odcinku serialu „Na sygnale” do relaksujących się wieczorem przy winie Wandy i Benia zadzwoni Alfred:

- Chcecie grać ostro, proszę bardzo. Zmienię pozew rozwodowy. Żądam orzeczenia o winie i alimentów.

- Co ty bredzisz? - zapyta go Wanda.

- Powiem ci, jak to wygląda dla sądu. Zobaczą faceta, który stracił pracę, spadła mu stopa życiowa, rozpaczał, bo żona przyprawiła mu rogi, a teraz jeszcze zamieszkała z kochankiem. Nie masz szans tego wygrać.

- Chcesz pieniędzy?

- Za późno.

Co planuje sfrustrowany Cichecki? Jak zakończy się ta dziwna sprawa?

„Na sygnale" odcinek 600 „Świeżak pod celą” - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2