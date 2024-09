Na sygnale, odcinek 598: Wielka kłótnia Benia z Wandą! Jak mogła nie zauważyć, że się nie rozwiodła? - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 596: Piotr uratuje brutalnie napadnietą Martynę! Zabije go i poświęci swoje życie - ZDJĘCIA

W 598. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda dowie się, że nie ma rozwodu z pierwszym mężem

W 598. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda i Benio siądą o poranku przy stole, a Alfred przygotuje jajecznicę. Ale to nie będzie normalna sytuacja – nie dla Vicka. I nie dla Lisickiej, która zapyta krzątającego się Cicheckiego, kiedy zamierza się wyprowadzić. Alfred odpowie beztrosko, że nie ma dokąd, a poza tym jest jej mężem.

- Nie jesteś. Wzięliśmy rozwód, pamiętasz? - zapyta ironicznie Wanda.

- Nie wzięliśmy, odwołałem się.

- Co on pierniczy? Jak to nie macie rozwodu? - nie wytrzyma Benio.

- Nie mam pojęcia – odpowie przerażona Wanda.

Benio wścieknie się na Wandę w 598. odcinku serialu „Na sygnale”

W 598. odcinku serialu „Na sygnale”, kiedy Benio wyjedzie na dyżur z Kubą (Wojciech Zygmunt), odbierze telefon od żony:

- To się jednak potwierdza. Dzwonili do mnie z Urzędu Stanu Cywilengo. Przyszedł akt ślubu, a żadnego rozwodu nie ma, czyli…

- Czyli już wiedzą, że jesteś bigamistką! Wanda, powiedz mi, jak mogłaś nie wiedzieć, że on wniósł apelację?! - Vick będzie naprawdę wściekły. Nigdy dotąd nie podniósł głosu na żonę, która będzie się czuć winna kuriozalnej sytuacji i będzie twierdzić, że nie dostawała żadnych wezwań, a może przychodziły one na stary adres.

- Wanda, ile ty masz lat?! Jak można nie zauważyć, że się nie wzięło rozwodu?! To nie jest mandat, którego się zapomniało opłacić! Muszę kończyć, mam interwencję – zakończy rozmowę rozgniewany Benio.

W 598. odcinku serialu „Na sygnale” Benio spotka mecenasa Dowgiłłę

W 598. odcinku serialu „Na sygnale” Kuba zauważy w karetce, że Benio jest bardzo przygnębiony. Dowie się od niego, że ożenił się z mężatką i będzie musiał sprawdzić, jakie są za to kary. Niespodziewanie mężczyzna, którego będą wieźć do szpitala, zdejmie maskę tlenową i wtrąci się do ich rozmowy:

- Art. 206 KK – kara do dwóch lat. Jeżeli nie było świadomej decyzji, kara może być mniejsza – w zawieszeniu, grzywna albo sankcji może nie być w ogóle.

- Skąd pan o tym wie? - zapyta kompletnie zbity z tropu Vick.

- Mecenas Jakub Dowgiłło, służę uprzejmie – przedstawi się pacjent.

Czy to spotkanie zamieni się w znajomość? Czy mecenas Dowgiłło pomoże Beniowi przeprowadzić rozwód Wandy z Alfredem…?

„Na sygnale" odcinek 598 „Słaba płeć” - środa, 18.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2