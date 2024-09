Na sygnale, odcinek 597: Benio szantażowany przez męża swojej żony Wandy! Zapomniała poprzedni ślub?

Wanda opowie Beniowi o swoim pierwszym małżeństwie w 597. odcinku serialu „Na sygnale”

W 597. odcinku serialu „Na sygnale" do małżonków Wandy (Anna Lemieszek) i Benia (Hubert Jarczak) wpadnie… jej mąż. Alfred Cichecki (Bartłomiej Magdziarz) zakomunikuje gospodarzom, że jest oficjalnym i legalnym mężem Lisickiej.

- Masz męża?! - Vick będzie – co w ogóle nie dziwi – w potężnym szoku.

- Nie mam, tylko miałam... To był epizod! Po prostu... zapomniałam! - głupio odpowie Wanda. A Benio stwierdzi, że trudno nazwać małżeństwo epizodem. Ale żona będzie uparcie twierdzić, że tak właśnie jest:

- Poznaliśmy się, od razu ślub... Nawet go specjalnie nie znałam, nie wiem, co nam odbiło... To było szalone... i krótkie! Gość po paru tygodniach wyjechał i tyle go widziałam! - opowie Wanda, niezbyt wyczerpująco, historię swojego związku z Alfredem.

Alfred wprowadzi się do Wandy i Benia w 597. odcinku serialu „Na sygnale”

Jeszcze tego samego dnia, w 597. odcinku serialu „Na sygnale", Alfred zjawi się u Wandy i Benia ponownie. Będzie miał ze sobą walizkę i będą mu towarzyszyć policjanci. Powie, że się wprowadza!

- Pan Alfred ma do tego prawo. Zgodnie z art. 281 kodeksu rodzinno-opiekuńczego, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny... - oznajmi jeden z funkcjonariuszy.

- Jakiej rodziny?! - padnie pytanie, na które nikt nie odpowie. Cichecki będzie cały czas obstawał przy swoim i powie, że się nie wyprowadzi, bo nie ma dokąd. Wanda tego dłużej nie wytrzyma:

- Nie jesteś już moim mężem! Wzięliśmy rozwód, nie pamiętasz?

- Niezupełnie. Odwołałem się. Nasza sprawa wciąż trwa, więc formalnie wciąż jesteś moją żoną! – zakomunikuje Alfred. Vick nie będzie mógł pojąć absurdu całej tej sytuacji:

- Jak to nie macie rozwodu?!

- Nie mam pojęcia! - wyzna Wanda z obezwładniającą szczerością.

Alfred zaszantażuje Benia w 597. odcinku „Na sygnale”

Niedługo okaże się, o co właściwie chodzi Alfredowi. Na pewno nie o Wandę. Cichecki wymyślił sobie, że potraktuje Benia jak skarbonkę. W 597. odcinku serialu „Na sygnale" zacznie go szantażować. Jeśli Vick chce się go pozbyć z domu i swojego życia, będzie musiał mu zapłacić.

- Myślałeś, że tak łatwo ci się uda? Wydawało ci się, że jesteś ustawiony... a tu się przeliczyłeś! To ja jestem jej mężem… - powie Vickowi (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl).

Zdradzamy, że Benio nie wytrzyma i zacznie się szarpać z Alfredem, a ten oskarży go o pobicie.

„Na sygnale" odcinek 597 „Wszystko odwrotnie” - wtorek, 17.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2