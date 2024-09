Na sygnale

Na sygnale, odcinek 600: Benio oskarżony o pobicie! Rywal do serca Wandy przejdzie do ataku

W 600. odcinku serialu „Na sygnale” problemy Benia (Hubert Jarczak) sięgną wyżyn absurdu. Zostanie oskarżony o pobicie Alfreda Cicheckiego (Bartłomiej Magdziarz), który okaże się pierwszym – i wciąż legalnym – mężem swojej żony! Co więcej, bigamistka Wanda w 597. odcinku nie powstrzyma go od wprowadzenia się do ich mieszkania. Cóż, Cichecki będzie miał prawo mieszkać u boku żony. Benio długo tego nie zniesie i lekko poturbuje Alfreda, a ten złoży na niego doniesienie. ZDJĘCIA