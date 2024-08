Na sygnale, odcinek 597: Do życia Benia i Wandy wkroczy jej mąż! Bezczelny Alfred Cichecki nie będzie chciał się wynieść - ZDJĘCIA

Monika Mazur pożegnała się z Na sygnale! Nakręciła ostatni odcinek i przez długi czas nie zagra Martyny. Zdradziła co się stanie - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 597 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Małżeństwo Benia i Wandy w 597 odcinku "Na sygnale" nie wyjdzie jeszcze z jednego kryzysu, wywołanego przez rodzinę Lisickiej, przede wszystkim jej ojca Romualda (Paweł Lipnicki) i brata Dobromira (Kamil Błoch), a już na horyzoncie pojawi się mąż lekarki, który da się parze mocno we znaki! Jak dojdzie do tego, że Benio jako ostatni dowie się, że jego żona ma jeszcze jednego męża, że jest bigamistką? Co jeszcze będzie przed nim ukrywała?

Nie dość, że przy okazji konfliktu Beniamina z teściem i szwagrem już w 591 odcinku "Na sygnale" chorobliwie zazdrosna Wanda zacznie stawiać mężowi absurdalne żądania, by jej rodzice i brat stali się częścią ich życia,to jeszcze zacznie się zachowywać wręcz nieobliczalnie. Po tym jak Wanda zniknie na cały dzień, Dobromir ostrzeże Benia, że musi uważać na żonę. Beniamin nie będzie miał pojęcia, że wpakował się w małżeństwo z kobietą, o której nic nie wie!

Niezapowiedziana wizyta męża Wandy w 597 odcinku "Na sygnale"

Sensację wywoła mąż Wandy, który w 597 odcinku "Na sygnale" jak gdyby nigdy nic stanie w drzwiach mieszkania Vicka i Lisickiej! Alfred Cichecki przedstawi się Beniowi jako mąż lekarki, nie wyjaśniając przy tym po co się zjawił, czego od nich chce. Jak gdyby nigdy nic wejdzie do mieszkania, czując się u nich, jak u siebie w domu. Tłumaczenia Wandy sprawią, że Beniamin dosłownie straci nad sobą panowanie. Bo żona przez wiele miesięcy nie wspomniała mu o pierwszym mężu, o tym, że nie zdążyła się z Alfredem rozwieść.

Mąż Wandy zamieszka z nią i Beniem! To się źle skończy

Arogancki Alfred w kolejnym 598 odcinku "Na sygnale" zacznie się jeszcze bardziej panoszyć po mieszkaniu Benia i Wandy. Nie będzie mile widziany, ale wcale nie zechce się wyprowadzić. Odegra przy tym sceny męża, który chce być blisko żony. Beniamin będzie w szoku, gdy dotrze do niego, że Wanda popełniła przestępstwo, że dopuściła się bigamii. Urządzi żonie awanturę, a na jej męża w 598 odcinku "Na sygnale" rzuci się z pięściami.