Na sygnale, odcinek 597: Michał kolejny raz uratuje Basię! Tak wkupi się w jej łaski - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 597 po wakacjach - wtorek, 17.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 597 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Basia ponownie natknie się na swoją oprawczynię, ale tym razem w czasie interwencji. Zdradzamy, że Wszołkowa już wcześniej padnie ofiarą agresywnej nastolatki, która w brutalny sposób zaatakuje, pobije i okradnie ją wraz ze swoimi znajomymi w autobusie. Wówczas w obronie ratowniczki natychmiast stanie policjant Michał i nic dziwnego, gdyż wymusi to na nim wykonywany przez niego zawód. Kornet uratuje życie Basi, a następnie ona jego, gdy policjant mocno ucierpi w starciu z niegrzeczną młodzieżą. Michał wyląduje w Leśnej Górze z zakrwawioną głową, ale na szczęście jego uraz nie okaże bardzo poważny i prędko będzie mógł wrócić do pracy, gdzie w 597 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej ponownie natknie się na Wszołkową!

Basia i Michał ponownie wpadną na siebie w 597 odcinku "Na sygnale" po wakacjach!

W 597 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Wszołkowa otrzyma wezwanie od swojej sąsiadki Miśki, na której postanowi zemścić się jej wcześniejsza oprawczyni. Wówczas do akcji wkroczy ojciec napadniętej dziewczyny, przez co sytuacja zrobi się szalenie niebezpieczna, a ratownikom przyda się dodatkowe wsparcie. W 597 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej na miejscu szybko zjawi się radiowóz policji, z którego wysiądzie m.in. Michał. Oczywiście, Kornet od razu wkroczy do akcji i znów uratuje Basię z opresji. I to jeszcze w sytuacji, gdy i jej zagrozi wcześniejsza oprawczyni!

Wszołkowa i Kornet będą razem w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej?

W 597 odcinku "Na sygnale" po wakacjach dramatyczne wydarzenia znów połączą Basię i Michała i jeszcze bardziej ich do siebie zbliżą. Wszołkowa będzie pod ogromnym wrażeniem odważnego policjanta, który szybko wkupi się w jej łaski. Do tego stopnia, że długo nie zdoła mu się oprzeć i już w kolejnych odcinkach "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej przy ich kolejnym spotkaniu, tym razem już na gruncie prywatnym, niespodziewanie zacznie go całować! Czy zwiąże się z nim na dłużej? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!