Na sygnale. Basia i Michał będą razem! Długo nie oprze się swojemu wybawicielowi - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Michał stanie w obronie Basi w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach!

W nowym sezonie po wakacjach do obsady "Na sygnale" dołączy Krystian Kukułka, o czym już informowaliśmy jako pierwsi. Akor wcieli się w rolę policjanta Michała Korneta i choć początkowo pojawi się w życiu Britney (Paulina Zwierz), gdyż okaże się jej nowym sąsiadem, to jednak na dłużej zagości w wątku Basi. Zdradzamy, że w 590 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Wszołkowa zostanie brutalnie zaatakowana przez grupkę pijanych nastolatków, którzy ją okradną i pobiją. Świadkiem całej sytuacji stanie się Michał, który natychmiast ruszy do akcji i stanie w jej obronie, przez co sam nieźle oberwie. Kornet skończy z rozwaloną głową, w efekcie czego trafi do Leśnej Góry. Ale wdzięczna ratowniczka nie opuści go nawet na krok! I to nie tylko wtedy, ale i później!

Wszołkowa zbliży się do Korneta w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Michał na dobre wkupi się w łaski Basi swoim bohaterskim czynem! I to do tego stopnia, że ratowniczka długo nie będzie w stanie mu się oprzeć i szybko poczuje do niego coś więcej niż tylko wdzięczność! Jak widzimy w ZWIASTUN-ie nowego sezonu "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej na jednym spotkaniu Korneta i Wszołkowej się nie skończy. Tyle, że już nie będą rozmawiać, tylko za sprawą ratowniczki od razu przystąpią do akcji, gdy ta niespodziewanie przymknie jego usta palcem i zacznie go całować, a on odwzajemni jej pocałunek!

Jak potoczą się dalsze losy Basi i Michała w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach?

Wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach Basia i Michał będą razem! Tym bardziej, że jeszcze przed startem nowego sezonu na mediach społecznościowych produkcji pojawiło się wspólne zdjęcie Wszołkowej i Korneta, które już zasygnalizowało, że tą dwójkę może połączyć coś więcej. I tak najpewniej się stanie. Szczególnie, że policjant jeszcze nie raz się wykaże i to nie tylko w przypadku Basi, ale także i Britney, która trafi do aresztu w Nowej Zelandii za próbę przemytu nielegalnych sukulentów. I będzie potrzebować doraźnej pomocy, gdyż ta Alka (Adam Turczyk) i Benia (Hubert Jarczak) na miejscu okaże się wystarczająca...