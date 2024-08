Na sygnale, odcinek 591: Koszmarna kolacja u rodziny Wandy. Podle potraktują Benia

Monika Mazur pożegnała się z Na sygnale! Nakręciła ostatni odcinek i przez długi czas nie zagra Martyny. Zdradziła co się stanie - ZDJĘCIA

Wiemy, kiedy Na sygnale wróci do TVP2! Spora niespodzianka dla widzów - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 582: Anna umrze na raka? Żona Wiktora w coraz gorszym stanie! Będą walczyć do końca - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 591 - środa, 04.09.2024, o godz. 22.25 w TVP2

Rodzina Wandy z piekła rodem – Benio przeżyje gehennę podczas kolacji z teściami w 591. odcinku „Na sygnale”

Wanda wymusi na Beniu kolację z jej rodziną – rodzicami Krystyną i Romualdem oraz bratem Dobromirem. Vick na własnej skórze przekona się, jak okropnymi ludźmi są Lisiccy – aroganckimi, małostkowymi i jemu nieżyczliwymi. To niewielkie przyjęcie będzie obfitować w ironiczne i kąśliwe uwagi pod adresem męża Wandy. Już samo wnętrze salonu Lisickich podziała na Benia przygnębiająco – ze ścian będą na niego spoglądać truchła zwierząt zamordowanych przez seniora-myśliwego. Wkrótce i jego Romuald weźmie na muszkę, by celnie strzelać w Vicka sarkazmem. Ale kolację rozpocznie niegrzeczna uwaga Krystyny, która zacznie wypytywać Benia o jego jedyne płuco, które mu pozostało:

- To pamiątka po walce z rakiem – odpowie jej zięć.

- Może i jedno płuco, ale na pewno jakiś inny organ to rekompensuje – wespnie się na wyżyny dowcipu Dobromir. Ale Wanda przyjdzie w sukurs mężowi i zgasi brata uwagą, że Benio ma, co prawda, jedno płuco, ale i wielkie serce.

Chamskie uwagi Romualda Lisickiego pod adresem Benia w 591. odcinku „Na sygnale”

Za chwilę ojciec Wandy popisze się brakiem taktu:

- Wandziu, chyba poświęcałem ci zbyt mało czasu, bo za każdym razem, jak przyprowadzasz tu kawalera, mam wrażenie, że bardzo próbujesz zwrócić na siebie uwagę.

Kardiolożka odpowie, już zdenerwowana, że to mąż, a nie kawaler.

- Wybacz Benio, ale na razie wiem o tobie tylko tyle, że masz jedno płuco i pracujesz w karetce. Brzmi mało stabilnie – wystawi swoją ocenę Romuald, a Krystyna podczas całej kolacji będzie przewracać oczami za każdym razem, kiedy usłyszy imię zięcia (za: Swiatseriali.interia.pl).

Małżeństwo Benia już przeżywa kryzys w „Na sygnale”?

Wszyscy ratownicy ze stacji w Leśnej Górze zauważyli, jak pod górkę ma Benio ze swoją żoną. Ich małżeński staż jest jeszcze taki krótki, a scysje towarzyszą im na co dzień. Ich powodem jest nieuzasadniona zazdrość Wandy. Vick nie może zamienić z żadną kobietą nawet kilku słów, by nie narazić się na gniew i pretensje żony. Jak długo będzie to znosił? Przekonajcie się w nowym sezonie serialu „Na sygnale”!