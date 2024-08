Na sygnale, odcinek 591: Wanda rozczarowana Beniem. Pierwszy kryzys w ich krótkim małżeństwie?

Monika Mazur pożegnała się z Na sygnale! Nakręciła ostatni odcinek i przez długi czas nie zagra Martyny. Zdradziła co się stanie - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 591 - środa, 04.09.2024, o godz. 22.25 w TVP2

Chorobliwa zazdrość Wandy w serialu „Na sygnale”

Wanda dała się poznać jako kobieta chorobliwie wręcz zazdrosna o swojego męża. Wystarczy jego krótka rozmowa z jakąkolwiek kobietą, by Lisicka natychmiast zareagowała agresją, obrażeniem się lub przynajmniej kwaśną miną. Tak było kiedy Benio tylko zapytał doktor Górską (Justyna Sieniawska) w barze Kroplówka o zdrowie jednej z pacjentek. Gdy zobaczyła ich Wanda, najpierw stanęła jak wryta, potem zmarszczyła twarz i szybko wyszła. Vick pobiegł za nią, ale nawet nie chciała z nim rozmawiać. Jak długo Benio zniesie takie sceny ze strony żony?

Benio da się namówić Wandzie na kolację u teściów w 591. odcinku „Na sygnale”

W 591. odcinku "Na sygnale" Wanda wymusi na Beniu wspólne spotkanie z jej rodziną:

- Jesteś moim mężem już od miesiąca, a moi rodzice jeszcze cię nawet nie poznali. Chcesz tego małżeństwa czy nie?

Benio odpowie, że – oczywiście – tak, ale nie może wybrać się do teściów właśnie dziś.

- Jasne, ile to jeszcze będziemy odkładać? Wszystko jest ważniejsze. (...) Po dyżurze czekam na ciebie w samochodzie. I tylko spróbuj nie przyjść! - ostro odpowie mu na to Wanda (za: Swiatseriali.interia.pl).

Wanda i Benio szybko się rozstaną w nowym sezonie „Na sygnale”?

Benio kocha Wandę tak mocno, że wybacza jej nieuzasadnione sceny zazdrości. Ale jak długo będzie jeszcze je znosił? Żona potrafi też być dla niego nieraz chłodna i obcesowa. Fani „Na sygnale” nie wróżą tej parze długiego pożycia w komentarzach na Instagramie. Optymistyczne opinie należą do rzadkości: - Jeśli myślisz, że małżeństwo Benia i Wandy nie zakończy się spektakularnym rozwodem, to niezawodny znak, że jesteś MUGOLEM! 😂

- Sam fakt, że to siostra Lisickiego, powinien dać Beniowi do myślenia, że normalna to ona nie jest. Ale cóż, jak wybrał tak ma, niech się teraz męczy.

- Lubię Wandę. Wreszcie Benio jest szczęśliwy. A te sceny zazdrości...no może ma złe doświadczenie z poprzednich związków.

- Piękna, mądra kobieta po przejściach. Jej zachowanie może być spowodowane poważnym zawodem miłosnym, zaburzeniami emocjonalnymi. Jestem ciekawa, czy w końcu dowiemy się, czym jest spowodowane takie zachowanie Wandy.

- Nie lubię jej, ma niekontrolowane napady złości i często robi sceny zazdrości, mam nadzieję, że Benio znajdzie rozsądek i zerwie z nią.

- Ciekawa postać, wielowymiarowa. Trochę ekscentryczna, ale najwyraźniej ma to we krwi. Choć może są jakieś podstawy dla takiej zazdrości? Nikt nie jest aż tak zazdrosny bez powodu. A jako lekarka wydaje się być całkiem dobra i mająca inne podejście niż jej brat. (Wyjątkowy egzemplarz 😈). Niech trochę spasuje z tą zazdrością i będzie git 👌

- Okropna postać, nie kontroluje swoich emocji i to co robi, jest toksyczne. Zamiast się normalnie z kimś komunikować urządza sceny zazdrości. Będą z tego małżeństwa kłopoty na sto procent, gdyż oni do siebie nie pasują.