Na sygnale. „Nowy” i Kamil Wodka w ogóle nie są do siebie podobni. Poza planem aktor zarabia w nietypowy sposób

„Nowy”, Dr Góra, Zdzisio i Kuba – razem na planie i prywatnie

„Nowy” przyjaźni się z dr. Górą (Tomasz Piątkowski) i Zdzisiem (Jarosław Gruda) nie tylko jako postać serialu, ale też prywatnie. Ale przez siedem lat grania w „Na sygnale” aktor najbardziej zaprzyjaźnił się z Wojciechem Zygmuntem, czyli Kubą. Obaj aktorzy są w podobnym wieku - Wodka ma 30, a Zygmunt 34 lata - i łączą ich te same zainteresowania. A a propos różnic - Wodka zdecydowanie nie przypomina swojego ekranowego bohatera – „naiwnego”, jak mówi o nim Kamil - co aktor bardzo sobie ceni. Granie siebie nie stanowi przecież żadnego artystycznego wyzwania. A co łączy Gabrysia i „Nowego”? Obaj chcieli zostać harcerzami i obu się to nie udało.

Prawdziwy „Nowy” to instruktor jogi

Poza grą w „Na sygnale” Kamil Wodka – warszawianin wykształcony w łódzkiej filmówce – ma możliwość zarabiania jako instruktor jogi. W rozmowie ze „Światem seriali” aktor tak tłumaczy swoją pasję:

- Był taki okres w moim życiu, kiedy miałem gorsze dni, czułem stagnację. Przypomniałem sobie, że będąc w szkole aktorskiej, ćwiczyłem jogę i że jest to rodzaj aktywności, który wpływa nie tylko na aspekt fizyczny rozwoje ciała, ale też duchowy czy też mentalny. I tak zaczęła się moja przygoda z jogą. Był to dla mnie duży impuls do rozwoju. Ta podróż wciąż trwa, a za jednym horyzontem kryje się następny. Jest więc niekończącą się podróżą i to jest w niej najpiękniejsze.

Miłosna edukacja za żarcie

Domowym ulubieńcem Kamila Wodki jest jego kot rasy sfinks o imieniu Atencjusz. To jego „nauczyciel bezwarunkowej miłości”, jak go nazywa, chociaż zdaje sobie sprawę z tego, że kocie przywiązanie to „miłość za żarcie”. Marzeniem Kamila Wodki jest zaplanowana podróż dookoła świata. Ale na razie – wyjazd na Bałkany. Potem – śladami dawnych cywilizacji i pierwotnych kultur, „podróż do wnętrza ziemi i do wnętrza siebie”.

