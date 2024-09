Na sygnale, odcinek 600: Aresztowany Piotr nieprędko wyjdzie na wolność. Próba ratowania współwięźnia źle się skończy

W 595. odcinku „Na sygnale” incydent Martyny z pacjentem doprowadzi do późniejszego aresztowania Piotra

W 595. odcinku „Na sygnale” Basia (Anna Wysocka) i Martyna pojadą do pacjenta, który wezwie ratowników z powodu krwawych wymiotów. Ich rzekoma przyczyna, którą poda, to marskość wątroby i żylaki przełyku. Ale prawda będzie zupełnie inna - mężczyzna poszukiwany przez policję to sprawca zabójstwa dwóch osób. Martyna to odkryje i wezwie mundurowych. W trakcie aresztowania pacjent zacznie jej grozić.

Piotr zostanie aresztowany w 596. odcinku „Na sygnale”

Groźby zabójcy się spełnią. W 596. odcinku „Na sygnale" „Czubak” – bo tak, jak się okaże, jest nazywany niedawny pacjent Martyny – zaatakuje ją w jej mieszkaniu. Piotr i Martyna będą się z nim szamotać i dojdzie do incydentu, zakończonego śmiercią „Czubaka”. Piotr weźmie winę na siebie i zostanie aresztowany pod zarzutem nieumyślnego zabójstwa.

Piotr ratownikiem także w areszcie w 600. odcinku serialu „Na sygnale”

W 600. odcinku serialu „Na sygnale” Piotr będzie przebywał w areszcie, tymczasowo osadzony w oczekiwaniu na akt oskarżenia albo uniewinnienie. W tym czasie Martyna spotka się z Anną i wyzna jej, że zaczyna wątpić w niewinność męża. Do tej pory sądziła, że śmierć „Czubaka” była wynikiem przypadku, nieszczęśliwego wypadku. Ale teraz sądzi, że cios, który napastnikowi wymierzył Piotr, był celowy. Tymczasem Strzelecki stanie się świadkiem ataku na współwięźnia. I jako ratownik z powołania, zadziała instynktownie i będzie próbować pomóc rannemu. Wtedy sam znajdzie się w niebezpieczeństwie. Zdradzamy, że w 603. odcinku „Na sygnale” to niebezpieczeństwo jeszcze wzrośnie, kiedy w areszcie dojdzie do buntu.

„Na sygnale" odcinek 600 „Wszystko odwrotnie” - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2