Na sygnale, odcinek 595: Martyna straci życie przez pacjenta? Wyda go policji, a on jej zagrozi

"Na sygnale" odcinek 595, środa, 11.09.2024, o godz. 22.25 w TVP2

Zabójca zagrozi życiu Martyny w 595. odcinku „Na sygnale”

Praca leśnogórskich ratowników to nieustające narażanie życia i zdrowia na niebezpieczeństwo. Ale Martyna i jej zespół to ludzie z misją ratowania potrzebujących, co już nieraz udowodnili. Pewien dzień z pewnością pozostanie w pamięci Strzeleckiej na zawsze. Razem z Basią (Anna Wysocka) pojadą do pacjenta, który je okłamie. Wezwie ratowników z powodu wymiotowania krwią. Ale, zapytany o źródło objawów odpowie, że cierpi na marskość wątroby i żylaki przełyku. W rzeczywistości mężczyzna w wypadku zabił dwie osoby i będzie poszukiwany przez policję. Martyna odkryje prawdę i wezwie funkcjonariuszy. W trakcie aresztowania chory zacznie grozić Strzeleckiej. Możliwe, że już nigdy jej nie odpuści i będzie szukał odwetu.

Piotr zniszczy swoje małżeństwo w nowym sezonie serialu „Na sygnale”

W nowym sezonie serialu „Na sygnale” Martynie będzie ciężko w życiu prywatnym, a co za tym idzie, również w zawodowym. Zdrada męża będzie szczególnie bolesna, bo Piotr nawet nie będzie się z nią specjalnie krył. Dość powiedzieć, że dowiedzą się o niej wszyscy w bazie, poza Strzelecką, która na własne oczy zobaczy, jak jej mąż zabawia się z Karoliną, dopiero na samym końcu.

Martyna nie da Piotrowi kolejnej szansy w powakacyjnych odcinkach „Na sygnale”?

Po popełnionej z koleżanką z bazy zdradzie Piotr ocknie się z zauroczenia i będzie usiłował pogodzić się z Martyną. Będzie błagał o możliwość powrotu do rodziny. Ale żona nawet nie będzie chciała z nim rozmawiać. Jej twarde stanowisko zaskoczy Strzeleckiego. Będzie musiał mocniej się postarać, jeżeli naprawdę mu zależy na małżeństwie.