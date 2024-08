Na sygnale, odcinek 594: Britney spędzi lata w więzieniu? Dostanie szokujący wyrok za przemyt

"Na sygnale" odcinek 594, środa, 11.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Britney złamie prawo w nowym sezonie „Na sygnale”

W nowym sezonie Nowy (Kamil Wodka) poważnie wścieknie się na Sławka (Daniel Mosior), bo to on namówi Britney – w której przecież Gabryś się durzy – do wyjazdu na antypody. Dalej już chyba się nie dało. I to jego będzie obwiniał o dramat, jaki spotka Britney w Nowej Zelandii. Wwiezienie tam nielegalnych roślin jest zazwyczaj karane kilkoma miesiącami dozoru policyjnego i pracami społecznymi, ale Julka zostanie potraktowana niezwykle surowo.

Alek zostanie z Britney w „Na sygnale” po wakacjach?

Kiedy ratownicy z leśnogórskiej bazy dowiedzą się o kłopotach Britney, Benio (Hubert Jarczak) i Alek (Adam Turczyk) polecą do niej, by spróbować jej pomóc. Wróci tylko Vick i przekaże wszystkim, jak bardzo poważna jest sytuacja prawna Julki. Okaże się, że nawet nie będą mogli się z nią spotkać. Skontaktują się z polską ambasadą i załatwią jej prawnika. A Alek postanowi pozostać w Nowej Zelandii, by wspierać ukochaną. To bardzo zdenerwuje zazdrosnego Nowego.

Britney w nowozelandzkim więzieniu we wrześniowych odcinkach „Na sygnale”?

W 594. odcinku serialu „Na sygnale”Alek powiadomi ratowników z bazy o tym, co czeka Britney zaaresztowaną za przemyt. Jej koleżanki i koledzy będą w szoku, kiedy dowiedzą się, jaki grozi jej wyrok. Ni mniej ni więcej, tylko cztery lata więzienia! Nikt z nich nie będzie się spodziewał tak wysokiej kary. Czy adwokatowi uda się ją zmniejszyć? I jak Julka wpakowała się w przemyt? Co dokładnie się wydarzyło? Odpowiedzi już za tydzień!