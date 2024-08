Na sygnale, odcinek 593: Martyna nie będzie chciała znać niewiernego Piotra. Nie będzie odwrotu!

"Na sygnale" odcinek 593, wtorek, 10.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Piotr i jego wyrzuty sumienia w 593. odcinku serialu „Na sygnale”

Kiedy zdrada Piotra wyjdzie na jaw, mąż Martyny zacznie panikować i bardzo żałować tego, co zrobił. Dopóki romansował z Karoliną po kryjomu, nie czuł żadnych wyrzutów sumienia. Ale odkąd wszyscy ratownicy z bazy dowiedzieli się, jaki jest naprawdę, poczucie wstydu, żalu i rozczarowania sobą przeważyło ekscytację ze zdrady. Piotr postanowi wszystko naprawić. Namówić Martynę, by mu wybaczyła i pozwoliła, by ich małżeństwo dalej biegło dawnym torem. Wydaje się, że Strzelecki będzie dość naiwny rozumując w ten sposób. Nie będzie w stanie pojąć skali zniszczenia, jakiego w ciągu kilku tygodni dokonał w swoim związku z żoną.

Strzelecki będzie błagał o drugą szansę w 593. odcinku „Na sygnale”

Piotr postanowi przejść do ataku i zacząć błagać Martynę o szansę powrotu do rodziny, kiedy zobaczy ją idącą do pracy. Ale ona nawet się nie zatrzyma udając, że Piotr nie istnieje. Wtedy mąż zagrodzi jej drogę tak, by dalej nie mogła postąpić kroku. Powie, że zależy mu zarówno na niej, jak i na ich córce Lidzi (Hanna Seń). Martyna nie powie ani słowa. Strzelecki będzie tym zaskoczony, nie będzie się spodziewał aż takiego braku reakcji. Na nic się zdadzą słowa o „największym błędzie w życiu”, braku zaufania do niego w obecnej chwili i wyznanie, że bez niej i Lidzi nie może żyć.

- Zejdź mi z oczu. To koniec! - tylko to usłyszy od Martyny (za: Swiatseriali.interia.pl).

Strzelecki jeszcze zawoła za nią, że wszystko naprawi, ale komunikat Martyny będzie jasny – nie będzie kolejnej szansy.

Pocałunki Piotra z Karoliną we wrześniu w „Na sygnale”

W nowym sezonie serialu „Na sygnale” zdrada Piotra z Karoliną szybko wyjdzie na jaw. Mąż Martyny będzie bardzo nieostrożny i zacznie się całować z Karoliną przed bazą, na widoku wszystkich. Kiedy Martyna zobaczy ich razem, dozna wstrząsu. A potem kolejnego, kiedy okaże się, że wszyscy ratownicy już wiedzą o romansie. Jak on mógł jej to zrobić…?!