Na sygnale, odcinek 592. Ojciec Wandy zabije człowieka w lesie? Fatalny finał wycieczki z Beniem

"Na sygnale" odcinek 591 - poniedziałek, 09.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Wanda znowu namówi Benia na spotkanie z jej rodziną – tym razem Benio i jego teść będą sami w 592. odcinku „Na sygnale”

Kolacja z rodziną Wandy okaże się koszmarem, a Krystyna (Agnieszka Mrozowska) i Romuald – teściami z piekła rodem. Znienawidzony przez nich Benio będzie więcej niż zniesmaczony po tym, co mu zaserwowano w rodzinnym domu ukochanej żony. Wanda będzie chciała załagodzić sytuację i ocieplić relacje o temperaturze bliskiej zeru, dlatego namówi Vicka na odważny krok. Będzie chciała, by Benio towarzyszył w lesie jej ojcu, zapalonemu myśliwemu. Oczywiście, Vick nie będzie miał na to absolutnie żadnej ochoty, ale czego by nie zrobił dla żony? Znosi przecież już od dawna, bez szemrania, wszystkie gwałtowne sceny zazdrości urządzane przez Wandę publicznie, na oczach zdumionych i skonsternowanych ratowników z bazy.

Dramat w lesie – Benio i teść przeżyją wstrząs w 592. odcinku „Na sygnale”

Benio ostatecznie pójdzie z uzbrojonym w strzelbę teściem do lasu. Po niedługim wałęsaniu się w chaszczach Romuald nagle przyłoży się do strzału i wypali, widząc coś w gęstym listowiu. Niestety, rozlegnie się wrzask i to całkiem ludzki! Romuald postrzeli człowieka! Kiedy obaj do niego dobiegną, przerażony i krwawiący z rany na pośladku mężczyzna wykrzyczy, że jest fotografem, który robi w okolicy zdjęcia przyrodnicze. Trzeba będzie wezwać i karetkę i policję. Lisicki będzie przerażony tym, co zrobił, ale cóż – policja, która przyjedzie na miejsce zdarzenia, wsadzi go do radiowozu skutego kajdankami.

Wanda i Benio nie pasują do siebie w „Na sygnale”?

Ratownicy z Leśnej Góry już spostrzegli, że między Wandą a Beniem nie układa się najlepiej. Kardiolożka często robi Vickowi niczym nieuzasadnione sceny zazdrości pod byle jakim pretekstem. Może nim być nawet kilka słów zamienionych z koleżanką z pracy na temat zdrowia pacjentki. To i wrogo nastawieni do Benia teściowie nie wróży temu małżeństwu długiego stażu...