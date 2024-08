Na sygnale, odcinek 593: Koniec Strzeleckich! Po zdradzie Piotra Martyna podejmie radykalną decyzję - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 593 po wakacjach - wtorek, 10.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 593 odcinku "Na sygnale" po wakacjach niewierny Piotr zdecyduje się zawalczyć o swoje małżeństwo, gdy Martyna w końcu dowie się o jego romansie z Karoliną. Zdradzamy, że Strzelecka sama przyłapie kochanków na gorącym uczynku tuż przed stacją, gdy wyjdzie na zewnątrz, aby złapać lepszy zasięg w trakcie rozmowy z Britney (Paulina Zwierz). Ratowniczka na własne oczy zobaczy jak Wojtasek całuje jej męża i mocno się zszokuje. Martyna postanowi skonfrontować się ze swoją rywalką, której bezczelność aż ją porazi. Wówczas załamana Strzelecka zaleje się łzami i postanowi odejść z pracy, tak samo jak chwilę wcześniej postąpi Karolina.

Od tego czasu zdradzona ratowniczka przestanie odzywać się do męża, w czym swoją szansę zobaczy jego kochanka, która złoży mu szokującą propozycję. Wojtasek zaproponuje, aby wspólnie wylecieli z Polski i zaczęli nowe życie niczym Kowalczyk, ale Piotr się na to nie zgodzi! A to dlatego, że w 593 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej za wszelką cenę postanowi odzyskać żonę!

Martyna uzna małżeństwo z Piotrem za zakończone w 593 odcinku "Na sygnale" po wakacjach!

Tyle tylko, że w 593 odcinku "Na sygnale" po wakacjach zraniona Martyna wciąż nie będzie chciała ani rozmawiać się ze swoim zdradzieckim mężem, ani nawet na niego patrzeć. I ostateczne odrzucenie Karoliny nic tutaj nie zmieni, gdyż Strzelecka nie będzie mogła darować mu ich romansu, który tak mocno ją dotknie. Tym bardziej, że odbije się nie tylko na niej, ale także i ich córeczce Lidii (Hanna Seń), o czym zarówno on, jak i jego kochanka doskonale będą wiedzieć, ale nic sobie z tego nie zrobią. I to sprawi, że w 593 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Martyna uzna ich małżeństwo za zakończone i da mu jasno do zrozumienia, że mu tego nie wybaczy! Ale Piotr tak łatwo się nie podda i postanowi o nią zawalczyć. Szczególnie, że chwilę wcześniej już odprawi swoją kochankę!

Strzelecki zawalczy o żonę w kolejnych odcinkach "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

W 595 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Strzelecki wciąż będzie próbował dojść do porozumienia z żoną, ale niestety bez skutku. Piotr będzie robił wszystko, aby przeprosić Martynę za swój romans z Karoliną i otrzymać od niej jeszcze jedną szansę, jednak ona pozostanie nieugięta. Tyle tylko, że zmieni swoje podejście do pracy w 595 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej zdecyduje się wrócić do Leśnej Góry, ale oczywiście nie do wspólnego zespołu z niewiernym mężem. Strzelecka trafi do zespołu z Basią (Anna Wysocka), która w ostatnim czasie także nie będzie mieć szczęścia i to nie tylko w przypadku z Piotrem, którego wcześniej sama jej go przypisze. I niestety nie inaczej będzie tym razem. A przez to i Martyna wpakuje się w kolejne problemy...