Na sygnale, odcinek 605: Piotr nie wróci do pracy w bazie w Leśnej Górze! Ratownicy nie będą mogli w to uwierzyć - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 604 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 605 odcinku "Na sygnale" Piotrek będzie już wolnym człowiekiem, a wszystko za sprawą Basi! Zdradzamy, że to Wszołkowa wybroni przyjaciela swoimi zeznaniami w sądzie, przed który trafi Strzelecki, w związku z oskarżeniem o pobicie ze skutkiem śmiertelnym Kacpra (Szymon Szczech). I choć wówczas wszystkie dowody będą świadczyć przeciwko ratownikowi, gdyż o ile faktycznie do zgonu dojdzie w wyniku pęknięcia tętniaka po zażyciu narkotyków i skokach ciśnienia, to jednak u chłopaka zostaną stwierdzone jeszcze pęknięcie czaszki, złamany palec i pęknięta śledziona, czego ratownicy nie odnotują w raporcie. A że Piotr zostanie na chwilę z pacjentem sam na sam, to on stanie się głównym podejrzanym. Ale na szczęście, w 604 odcinku "Na sygnale" Basi uda się zdobyć dowód na jego niewinność i dowieść, że do pobicia doszło jeszcze przed ich przyjazdem, dzięki czemu Strzelecki zostanie uniewinniony i odzyska wolność!

Tajemnicze zniknięcie Piotra w 605 odcinku "Na sygnale"!

Ale w 605 odcinku "Na sygnale" Strzelecki wcale nie wróci do pracy w bazie w Leśnej Górze, czym mocno zszokuje swoich przyjaciół, którzy wcześniej sami się od niego odwrócą, gdy także odczują skutki jego romansu z Karoliną. A to dlatego, że po jego wyjściu na jaw ze stacji równocześnie odejdą jego żona z kochanką, przez co to na nich spadną dodatkowe dyżury. Jednak z czasem sytuacja się unormuje, a Martyna jednak wróci do pracy, ale Piotr w 605 odcinku "Na sygnale" już nie, czym nieźle zdziwi pozostałych ratowników. Tym bardziej, że nikt nie będzie wiedział, co tak naprawdę stało się ze Strzeleckim, który przecież już nie będzie mieszkał z żoną, przez co i ona nie będzie mieć o nim żadnej informacji. Ale spokojnie, bo ratownik nie zniknie za daleko!

Strzelecki odnajdzie się u Góry w 605 odcinku "Na sygnale"!

W 605 odcinku "Na sygnale" okaże się, że Piotr ukrył się w domu Artura (Tomasz Piątkowski), który już wcześniej jako jedyny zlitował się nad Strzeleckim i zaprosił go do nich na kolację. A teraz jeszcze przyjmie go jeszcze pod swój dach, z czego jednak Beata (Justyna Sieniawska) nie będzie zadowolona. W 605 odcinku "Na sygnale" Górska wyrazi swój zdecydowany sprzeciw co do obecności u nich niewiernego ratownika, który zdradzał Martynę. Czy zatem żona Góra wyrzuci go z ich domu? A może jednak mężowi uda się za nim wstawić, a tym samym udobruchać swoją żonę? Tego dowiemy się już niebawem, ale jedno już będzie pewne. A mianowicie, że w tej sytuacji o powrocie Strzeleckiego do bazy w Leśnej Górze tym bardziej nie będzie mowy! I nie nastanie on prędko, o ile w ogóle!