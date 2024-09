Na sygnale, odcinek 604: Proces Piotra oskarżonego o zabójstwo! Basia na rozprawie uratuje męża Martyny przed wyrokiem - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 604 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 604 odcinku "Na sygnale" rozpocznie się proces Piotra, oskarżonego o pobicie ze skutkiem śmiertelnym Kacpra. Choć mało będzie brakowało, aby Strzelecki w ogóle do niego nie dotrwał! A wszystko przez to, że ratownik zostanie postrzelony na oczach własnej żony w więzieniu, gdzie w trakcie jej wizyty dojdzie do buntu, a Wardzich (Michał Zakrzewski) weźmie ją za zakładniczkę, grożąc bronią. Oczywiście, Piotr podmieni Martynę i w efekcie to on przyjmie strzał, gdy jeden ze strażników nie wytrzyma i dojdzie do tragedii. Na szczęście, Strzelecki przeżyje, ale tuż po tym, gdy o mało nie straci życia, wyląduje przed sądem, gdzie będzie musiał się bronić przed oskarżeniem matki Kacpra, Diany (Renata Pekul), która nie będzie mogła pogodzić się ze śmiercią syna, gdyż w 604 odcinku "Na sygnale" wciąż będzie przekonana, że doszło do niej wyłącznie z winy ratownika!

Trudna sytuacja Strzeleckiego w 604 odcinku "Na sygnale"! Wszystkie dowody będą świadczyć przeciwko niemu!

W 604 odcinku "Na sygnale" sytuacja oskarżonego Strzeleckiego faktycznie będzie nieciekawa. Wszystko przez to, że tak naprawdę nikt nie będzie wiedział, co zaszło między nim, a Kacprem, gdy zostali sami. I choć zgon chłopaka rzeczywiście nastąpi wskutek pęknięcia tętniaka po zażyciu narkotyków i skokach ciśnienia, to jednak na jego ciele znajdą się obrażenia jak choćby pęknięcie czaszki, złamany palec i pęknięta śledziona, czego ratownicy nie odnotują w raporcie, przez co wszystko będzie wskazywało na winę Piotra. I choć ratownik będzie utrzymywał, że jest niewinny i nic nie zrobił chłopakowi, to dowody będą jednak świadczyły przeciwko niemu. Dlatego w 604 odcinku "Na sygnale" Basia zrobi wszystko, aby udowodnić, że powstały one jeszcze przed ich przyjazdem.

Basia udowodni, że Piotr jest niewinny w 604 odcinku "Na sygnale"!

A to dlatego, że w 604 odcinku "Na sygnale" to właśnie jej zeznania będą najważniejsze, gdyż to właśnie ona towarzyszyła Piotrowi w czasie tej feralnej interwencji. Oczywiście, na sali pojawią się także Martyna z Karoliną, które choć także nie uwierzą w jego winę, to przede wszystkim skupią się wyłącznie na "uprzejmościach" względem siebie. Ale wtedy w 604 odcinku "Na sygnale" do akcji wkroczy Basia! Wszołkowej uda się znaleźć dowód na to, że Kacper został pobity jeszcze przed przyjazdem karetki, dzięki czemu oczyści Strzeleckiego ze wszystkich zarzutów. A Piotr w końcu odzyska wolność!