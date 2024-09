Na sygnale, odcinek 603: Piotr postrzelony w więzieniu na oczach Martyny! Zginie? - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na sygnale" odcinek 603 - środa, 25.09.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 603 odcinku "Na sygnale" w życiu Piotra rozegra się prawdziwy dramat! Tyle tylko, że tym razem na szali zostanie postawione już nie jego małżeństwo, które mocno ucierpi na jego romansie z Karoliną (Klaudia Janas), a życie! Wszystko przez to, że Strzelecki w końcu trafi do aresztu, w związku z oskarżeniem o śmiertelne pobicie Kacpra (Szymon Szczech), który pod wpływem narkotyków, zaatakował jego i Basię (Anna Wysocka) w trakcie interwencji. Niestety, chłopak zmarł w drodze do szpitala, a jego matka pociągnęła do odpowiedzialności właśnie ratownika, który w 599 odcinku "Na sygnale" zostanie aresztowany! I tam mocno narazi się współwięźniom, gdy stanie się świadkiem ataku na jednego z nich i stanie w jego obronie, za co także przyjdzie mu słono zapłacić.

Współwięzień Piotra zaatakuje Strzeleckich w 603 odcinku "Na sygnale"!

Wszystko przez to, że w 603 odcinku "Na sygnale" w więzieniu dojdzie do buntu i to w momencie, gdy Piotra będzie odwiedzać Martyna. Wardzich weźmie żonę Strzeleckiego jako zakładniczkę, ale oczywiście ratownik nie pozwoli, aby stała jej się krzywda i tak jak wcześniej w przypadku Czubaka (Krzysztof Pyziak), któremu ratowniczka zada potencjalnie śmiertelny cios, ale to jej mąż weźmie winę na siebie, zdecyduje się za nią poświęcić. W 603 odcinku "Na sygnale" Piotrowi uda się przekonać współwięźnia, aby to on zajął miejsce swojej żony, którą bandyta w końcu puści. A w zamian za nią złapie jej męża, przyłoży mu pistolet do głowy i zacznie wyprowadzać na zewnątrz na oczach strażników i jego przerażonej żony. Aż w końcu osadzeni zatrzymają się przed bramą więzienia, gdzie dojdzie do szamotaniny. I wówczas jeden ze strażników nie zachowa zimnej krwi i nie wytrzyma, przez co dojdzie do tragedii.

Czy Strzelecki przeżyje postrzał w 603 odcinku "Na sygnale"?

W tym momencie w 603 odcinku "Na sygnale" padnie strzał, a kula niestety trafi Piotra. Na szczęście, Strzelecki nie umrze, gdyż będzie ona wykonana z kauczuku, przez co nic poważnego się nie stanie. Ratownik przeżyje, a na dodatek będzie mógł zeznawać, przez co jego proces nie zostanie odroczony. I już w 604 odcinku "Na sygnale" Piotr stanie przed sądem, gdzie oprócz Martyny i Karoliny, próbującej już wcześniej zająć jej miejsce, stawi się także Basia. A to dlatego, że to jej zeznania w sprawie będą decydujące!