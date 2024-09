Na sygnale, odcinek 601: Karolina zacznie nachodzić Martynę! Zajmie jej miejsce u boku Piotra - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 601 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 601 odcinku "Na sygnale" Piotr wciąż będzie przebywał w areszcie, o czym prędko dowiedzą się jego przyjaciele, w tym także Karolina, która po wyjściu na jaw ich romansu przeniesie się do innej stacji. I choć po wszystkim spotka się z odtrąceniem przez kochanka, który odrzuci jej propozycję wspólnego wyjazdu za granicę i rozpoczęcia tam nowego życia na rzecz uratowania tego starego z Martyną, co z resztą obieca ich córce Lidzi (Hanna Seń), to jednak nie zdoła o nim zapomnieć, ani bez niego wyjechać. W 601 odcinku "Na sygnale" Wojtasek zacznie na poważnie niepokoić się o Strzeleckiego, który wciąż będzie przebywał w areszcie, gdy weźmie na siebie winę za śmierć Czubaka (Krzysztof Pyziak). Choć tak naprawdę to nie on go załatwi, a jego żona!

Karolina zjawi się w mieszkaniu Strzeleckich w 601 odcinku "Na sygnale"!

W 601 odcinku "Na sygnale" Karolina będzie chciała dowiedzieć się nieco więcej na temat aresztowanego Piotra, dlatego postanowi wypytać u źródła. Wojtasek najdzie Strzelecką w jej własnym mieszkaniu, czym wcale jej nie ucieszy, gdyż obecność kochanki męża w jej własnym domu to ostatnie, o czym mogłaby pomarzyć. A zwłaszcza w tej sytuacji. Ale oczywiście ona nie odpuści, gdyż za bardzo będzie jej zależeć. I w 601 odcinku "Na sygnale" w końcu osiągnie swój cel, gdyż Martyna pokaże jej gryps od swojego męża, a ona w jej zastępstwie postanowi spełnić jego prośbę i przemycić do zakładu karnego pastę do zębów. A przede wszystkim znaleźć pretekst do kolejnego spotkania z kochankiem!

Wojtasek odwiedzi Strzeleckiego w areszcie w 601 odcinku "Na sygnale"!

Tuż po kolejnej konfrontacji z Martyną w 601 odcinku "Na sygnale" Karolina uda się wprost do aresztu, w którym będzie przebywał osadzony Piotr. Wojtasek uda się załatwić widzenie z Strzeleckim, w czasie którego kochankowie znów się do siebie zbliżą. I to sprawi, że rywalka Martyny już nie odpuści i w 603 odcinku "Na sygnale" będzie robiła wszystko, aby mu pomóc i go stamtąd wydostać. Ale wtedy znów wszystko się skomplikuje! A to dlatego, że gdy na widzenie z mężem zdecyduje się w końcu i Martyna, to w areszcie wybuchnie bunt, a Strzelecka stanie się zakładniczką jednego z osadzonych. Na szczęście, ratowniczce nic się nie stanie, gdyż z opresji znów uratuje ją mąż, który kolejny raz się za nią poświęci. Ale niestety, na tym dobre informacje się skończą, gdyż między osadzonymi wywiąże się taka szamotanina, że jeden ze strażników straci zimną krew i wtedy dojdzie do tragedii...