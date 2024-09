Na sygnale, odcinek 603: Piotr w areszcie oskarżony o zabójstwo! Podczas widzenia z Martyną dojdzie do tragedii - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 603 - środa, 25.09.2024, o godz. 22.25 w TVP2

Koszmar Piotra i Martyny, do którego dojdzie w 603 odcinku "Na sygnale" będzie konsekwencją jednej akcji ratunkowej, w której Strzelecka będzie uczestniczyła z inną ratowniczką Basią (Anna Wysocka-Jaworska). Od samego początku pacjent Sebastian Czubaty "Czubak" (Krzysztof Pyziak) będzie wzbudzał obawy Martyny. Niebezpieczny pacjent-zabójca zacznie jej grozić. Po tej akcji ratowniczek z Leśnej Góry.

Martyna zabije pacjenta, ale Piotr weźmie winę na siebie

Niedługo potem w "Na sygnale" nieobliczalny "Czubak" zaatakuje Martynę w jej mieszkaniu. Od śmierci uratuje ją Piotr, ale podczas starcia z zabójcą dojdzie do tragedii. Martyna zada mordercy ostateczny cios! Mimo że ratownicy rozpoczną dramatyczną walkę o jego życie, to "Czubak" umrze, a Piotr weźmie całą winę na siebie! Zostanie aresztowany pod zarzutem zabójstwa.

Tragedia w areszcie w 603 odcinku "Na sygnale" podczas widzenia Martyny u Piotra

Odsiadka Piotra za kratkami potrwa wiele dni, a 603 odcinku "Na sygnale" rozegrają się wydarzenia, które wpłyną nie tylko na życie Strzeleckiego, ale także Martyny. Bo dzięki mężowi sama nie trafi do aresztu, lecz będzie drżała ze strachu jaki los teraz czeka Piotrka.

Zanim zdradzona Martyna odwiedzi niewiernego męża u Piotrka w 603 odcinku "Na sygnale" pojawi się jego kochanka Karolina (Klaudia Janas). Zapewni go o swoim uczuciu, o tym, że z jej strony nic się nie zmieniło. Postara się też pomóc Piotrowi wyjść z zakładu karnego. Ale nie będzie to łatwe, skoro przyznał się do zabicia pacjenta, by chronić Martynę przed konsekwencjami tego czynu. Karolina nie zrozumie jednak poświęcenia Piotrka dla żony, którą zdradzał tygodniami.

Martyna zakładniczką bandyty w areszcie! Piotr poświęci się za nią

W 603 odcinku "Na sygnale" kiedy Martyna odwiedzi Piotra w areszcie wybuchnie tam bunt więźniów. Ratowniczka zostanie zakładniczką jednego z osadzonych. Przerażony Piotr przekona bandytę Wardzicha (Michał Zakrzewski), że zajmie miejsce żony, żeby nie zrobił krzywdy Martynie. Wywiążę się szamotanina, podczas której jeden ze strażników straci zimną krew.

Niestety w 603 odcinku "Na sygnale" dojdzie do tragedii, a po chwili rozlegnie się krzyk Martyny, która zobaczy na własne oczy jak Piotr padnie na ziemię po strzale. Czy Strzelecki zginie? To się okaże już wkrótce w kolejnych odcinkach "Na sygnale". Jedno jest pewne, po tym co się wydarzy Martyna zrozumie jak wciąż wiele dla niej znaczy Piotr.