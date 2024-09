Na sygnale

Na sygnale, odcinek 602: Zakochana Basia zaryzykuje życie dla Michała! Zapłaci najwyższą cenę za miłość? - ZDJĘCIA

W 602 odcinku "Na sygnale" Basia (Anna Wysocka) nie będzie mogła przestać myśleć o Michale (Krystian Kukułka), który ponownie uratuje jej życie. Ale tym razem to on będzie potrzebował jej pomocy. W 602 odcinku "Na sygnale" Kornet spowoduje wypadek i skontaktuje się z Wszołkową, która od razu zjawi się na miejscu. Ratowniczka podejmie ryzykowną decyzję, w czasie której poważnie narazi życie pacjenta! Czy zakochanej Basi przyjdzie za to odpowiedzieć? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!