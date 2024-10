Na sygnale, odcinek 620: Syn Basi zniszczy jej związek z Michałem?! Po starciu z Tadziem zacznie jej unikać - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 613: Anna po swoim powrocie do Leśnej Góry zdemaskuje wspólnika Huberta, ale oszuści i tak pozostaną bezkarni - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 613: Alek szybko pozbiera się po odrzuceniu przez Britney! Poleci do nowej kochanki - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 615: Ostre starcie Benia z teściem! Ojciec Wandy wyśmieje go na rodzinnym grillu - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na sygnale" odcinek 620 - poniedziałek, 28.10.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 620 odcinku "Na sygnale" Basia po udanej randce z Michałem postanowi zapoznać swojego ukochanego ze swoim synem. Wszołkowej ogromnie będzie zależało na tym, aby Tadzio zaakceptował jej nowy związek i dał im swoje błogosławieństwo. Tym bardziej, że coraz bardziej będzie zależeć jej na Kornecie, w którym już zdąży się zakochać. I nic dziwnego. Przypomnijmy, że przystojny policjant już dwukrotnie ocalił życie ratowniczki, ale i ona odpłaciła mu się pięknym za nadobne, gdy ratując jego skórę, zaryzykowała nie tylko życiem pacjenta, ale także i swoją karierą. Ale na szczęście, wszystko dobrze się skończyło, a ich relacja nabrała takiego rozpędu, że w 620 odcinku "Na sygnale" Basia zdecyduje się wykonać kolejny krok!

Basia zapozna swojego syna z Michałem w 620 odcinku "Na sygnale"!

W 620 odcinku "Na sygnale" Wszołkowa zabierze swojego syna i ukochanego na wspólny spacer, w trakcie którego będą mogli się lepiej poznać. Tym bardziej, że Basia ogromnie będzie chciała, aby Tadzio polubił Michała tak samo jak ona i dał im zielone światło. Ale niestety, osiągnie odwrotny skutek. A to dlatego, że w 620 odcinku "Na sygnale" chłopiec nie pochwali nowego związku matki, która po rozstaniu ze swoim mężem, a jego ojcem Adamem (Konrad Darocha) czy późniejszym kochankiem Kubą (Wojciech Zygmunt), którego po zniknięciu Wszołka zaczął traktować jak ojca, zwiąże się z kolejnym mężczyzną. Dla syna Basi to będzie zbyt duża rewolucja, dlatego zrobi wszystko, aby odstraszyć od niej jej nowego wybranka! I niestety mu się to uda!

Tadzio pozbędzie się kochanka matki w 620 odcinku "Na sygnale"!

W 620 odcinku "Na sygnale" Tadzio wykorzysta okazję, gdy Basia zostawi go z Michałem sam na sam. Zdradzamy, że Wszołkowa wraz z zespołem doktor Reiter (Lea Oleksiak) ruszy na pomoc mężczyźnie, przygniecionemu przez samochód i odda swojego synka pod opiekę kochanka. I wówczas chłopiec przystąpi do akcji i będzie gotowy na wszystko, aby tylko się go pozbyć. I już w 620 odcinku "Na sygnale" osiągnie swój cel, gdyż wystraszony Kornet zacznie celowo jej unikać i nawet przestanie odbierać od niej telefony. Zachowanie Michała mocno dotknie zakochaną Basię, szczególnie, że nie będzie miała pojęcia, czym będzie ono spowodowane. Wszołkowa zawierzy się ze swoich problemów Britney (Paulina Zwierz), która postanowi ostro rozmówić się ze swoim nowym sąsiadem! Ale z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!