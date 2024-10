Na sygnale, odcinek 606: Basia powie Martynie o związku z Michałem! Reakcja przyjaciółki mocno ją zszokuje - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 605: Piotr nie wróci do pracy w bazie w Leśnej Górze! Ratownicy nie będą mogli w to uwierzyć - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 606 - środa, 2.10.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 606 odcinku "Na sygnale" Martyna i Basia znów będą jeździć we wspólnym zespole i w trakcie swojej kolejnej intwerwencji ponownie natkną się na Michała, który ostatnio stał się ich kością niezgody. Wszystko przez to, że zakochana w nim Wszołkowa złamała procedury i poświęciła życie pacjenta, aby mu pomóc, o co Strzelecka miała do niej ogromne pretensje. Ale już w 606 odcinku "Na sygnale" po konflikcie przyjaciółek nie będzie ani śladu i razem wyruszą na kolejną akcję, w trakcie której ponownie zjawi się Kornet. I choć zarówno ratowniczka, jak i policjant zachowają pełen profesjonalizm, nie dając po sobie nic poznać, że się spotykają, to jednak ich pożegnanie zdradzi wszystko!

Martyna dowie się o nowym związku Basi w 606 odcinku "Na sygnale"!

I wówczas w 606 odcinku "Na sygnale" Strzelecka domyśli się, że coś jest na rzeczy. Tym bardziej, że tuż po interwencji nakryje rozanieloną przyjaciółkę, która będzie rozmawiać z policjantem przez telefon. I wtedy już nie wytrzyma i postanowi otwarcie spytać, co tak naprawdę ich łączy. A przy tym w 606 odcinku "Na sygnale" będzie mieć do Wszołkowej ogromne pretensje, że dowiaduje się wszystkiego po fakcie! Ale Basia będzie miała na to wytłumaczenie. Jednak jak się okaże kompletnie bezzasadne!

- Spotykacie się? - zapyta Martyna.

- Tak jakby... - przyzna zawstydzona Basia.

- I ja nic o tym nie wiem?! - wyrzuci jej Strzelecka.

- Martyna sytuacja z Piotrem nie sprzyjała. Z resztą umówmy się, moje randkowanie to prawdopodobnie ostatnie, o czym miałaś ochotę słuchać - wyjaśni Wszołkowa.

- Chcę wiedzieć wszystko! Kiedy to się zaczęło? Jak? Do czego doszło? Jak było? - obsypie ją pytaniami przyjaciółka.

- Niewiele, może... kilka całusów - skwituje ratowniczka.

Basia i Michał nie skończą w 606 odcinku "Na sygnale" jak Martyna z Piotrem!

Oczywiście, w 606 odcinku "Na sygnale" Martyna ogromnie się ucieszy z nowego związku Basi i szczerze będzie jej kibicować z Michałem. Ale przy okazji postanowi ją także ostrzec. Tym bardziej, na podstawie swoich doświadczeń z Piotrem (Dariusz Wieteska)!

- Cieszę się! Naprawdę! On wygląda na dobrego człowieka... - zapewni ją Martyna, po czym doda z własnego doświadczenia - Choć pozory czasem mylą...

- Wiem - wesprze ją Basia.

Ale w tym przypadku w 606 odcinku "Na sygnale" tak raczej się nie stanie! A to dlatego, że relacja Basi i Michała będzie się prężnie rozwijać, o czym świadczą wspólne zdjęcia i relacje z planu do nowych odcinków, na których Wszołkowa i Kornet wciąż są razem, a na dodatek zaczynają posuwać się coraz dalej!