Na sygnale, odcinek 613: Alek szybko pozbiera się po odrzuceniu przez Britney! Poleci do nowej kochanki - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 613 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 613 odcinku "Na sygnale" Alek nie będzie zbyt długo rozpaczał po Britney, która po powrocie do Polski da mu kolejnego kosza! I to nawet mimo tego, iż zostanie zwolniona z aresztu i będzie mogła wrócić właśnie tylko dzięki niemu, gdyż to on dotrze do nagrań z monitoringu z Singapuru, na których będzie widać, że to Sławek (Daniel Mosior) włożył jej do torby zakazane sukulenty i w ten sposób wrobił ją w nielegalny przemyt. I choć po tej akcji Klis był przekonany, że już na pewno będą z Julką razem, to jednak mocno się przeliczył, gdyż Kowalczyk kolejny raz odprawiła go z kwitkiem. I dopiero wtedy ratownik postanowił odpuścić ją sobie na dobre i zawrzeć nową znajomość, która w 613 odcinku "Na sygnale" mocno się rozwinie!

Alek wyleci z Polski na zaproszenie Bereniki w 613 odcinku "Na sygnale"!

W 613 odcinku "Na sygnale" Britney odkryje, iż Alek wybiera się do Paryża na zaproszenie Bereniki. I choć w pierwszej chwili Kowalczyk będzie przypuszczać, iż nowa ukochana Klisa z Brazylii jest oszustką i wcale nie istnieje, gdyż ratownik pozna ją na portalu randkowym, to jednak mocno się zdziwi, gdy on poinformuje ją, że dziewczyna za kilka godzin zjawi się w Polsce. I już w 613 odcinku "Na sygnale" Berenika postanowi się zrewanżować i także zaprosi go na romantyczny wyjazd do Paryża, na który Alek oczywiście odpowie pozytywnie, czym mocno zszokuje Britney. Jednak to wcale jeszcze nie będzie koniec zaskoczeń! Ale spokojnie, gdyż nie będzie mu tu mowy o powtórzeniu historii Kowalczyk czy wyjeździe Klisa z Leśnej Góry już na zawsze!

Klis rozpocznie nowe życie w 615 odcinku "Na sygnale"!

A to dlatego, że w 615 odcinku "Na sygnale" Alek będzie już z powrotem i to nie tylko w Polsce, ale i w pracy i zdecyduje się na kolejny krok w swoim życiu. Ratownik postanowi kupić dom od jednego z pacjentów. Tyle tylko, że chory ostrzeże go, że jest on nawiedzony i w nim straszy. Ale czy w 615 odcinku "Na sygnale" faktycznie tak będzie? A może jedynie mężczyzna to zmyśli, aby powstrzymać go przed zakupem? Czy Klis ostatecznie zdecyduje się na takie ryzyko? Dowiemy się już niebawem!