Na sygnale, odcinek 598: Alek uratuje Britney i sprowadzi do Polski, ale po wszystkim i tak dostanie od niej kosza - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 598 - środa, 18.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 598 odcinku "Na sygnale" aresztowana Britney wreszcie odzyska wolność i zostanie oczyszczona z zarzutów za próbę przemytu sukulentów, zakazanych w Nowej Zelandii. A wszystko dzięki Alkowi, który po jej zatrzymaniu poleciał do niej wspólnie z Beniem (Hubert Jarczak), ale w przeciwieństwie do Vicka został z nią do końca. Tym bardziej, że ratownikom udało się jedynie załatwić jej prawnika i poprosić o pomoc polską ambasadę, ale w 598 odcinku "Na sygnale" dzięki Klisowi dojdzie do kolejnego przełomu. Zdradzamy, że Alek zdobędzie nagrania z monitoringu z Singapuru, które potwierdzą, że to Sławek (Daniel Mosior) wcisnął ukochanej do torby nielegalne kaktusy, przez co Julka zostanie w końcu wypuszczona z aresztu i wraz z dawnym ukochanym będzie mogła wrócić do Polski.

Alek będzie przekonany, że Britney do niego wróci w 598 odcinku "Na sygnale"!

Oczywiście, w 598 odcinku "Na sygnale" ratownicy ciepło przywitają Julkę w bazie, ale na tym nie poprzestaną. Przyjaciele Kowalczyk postanowią przenieść imprezę do baru, gdzie początkowo z Britney udadzą się Martyna (Monika Mazur) z Basią (Anna Wysocka), a następnie dołączą do nich Alek z Beniem. Ale nim do tego dojdzie, to ratownicy w 598 odcinku "Na sygnale" odbędą szczerą rozmowę, z której jasno będzie wynikało, że Klis będzie pewien, że po po uratowaniu Britney, znów będą razem! Ale słono się przeliczy!

- Jak tam było na tych antypodach? Długo nie wracaliście... - zauważy Benio.

- No wiesz, załatwiactwo. Trzeba było sprowadzić ten monitoring z Singapuru - wyjaśni Alek.

- Ale ja pytam, czy coś się zmieniło w sprawie Britney? Wiesz, ty i ona? - doprecyzuje Vick.

- No zmieniło się. Nie mam już konkurenta. I jestem rycerzem na białym koniu... - przyzna Klis, po czym usiądzie na krześle i zacznie go udawać, czym aż rozbawi swojego przyjaciela - Jesteś walnięty.

- A królewna odda mi swoją rękę - doda, na co Benio zacznie kpić - I pół królestwa?

- Żebyś wiedział. Nic mnie już nie powstrzyma! Zbieraj się Sancho Pansa! Idziemy w miasto! - powie pewien siebie Alek.

Britney odrzuci Alka w 598 odcinku "Na sygnale"!

W tym samym czasie w 598 odcinku "Na sygnale" Britney zacznie żalić się przyjaciółkom, że trafia na niewłaściwych mężczyzn. Ale co dopiero będą miały powiedzieć na to Basia, a już w szczególności zdradzana przez Piotra (Dariusz Wieteska), Martyna?

- Nie wiem, dlaczego wszyscy faceci, którzy mi się podobają, są jacyś niepociupani? - spyta przyjaciółek Britney.

- Może oni po prostu wszyscy są walnięci? - uzna Basia.

- Nie, nie wszyscy. Ja to nazywam paradoksem Britney. Iskrzy tylko mną a łobuzami, a jak facet jest normalny i nie ma trupów w szafie, to nic - zauważy Kowalczyk.

- Chciałabym mieć takie problemy - wtrąci Martyna, po czym Julce od razu zrobi się głupio i zacznie ją przepraszać. A Wszołkowa uzna, że to najlepszy moment, aby zmienić temat i nie gadać już o facetach - Dobra dziewczyny, koniec smutkowania. Nasz zdrowie!

Tyle tylko, że w tym momencie w 598 odcinku "Na sygnale" do baru wkroczą uśmiechnięci i niczego nieświadomi Alek z Beniem, którzy spróbują zarazić ich swoją dobrą energią. Ale niestety z marnym skutkiem, gdyż Britney w ostry sposób odprawi ich z kwitkiem, czym mocno zszokuje pewnego swego Klisa.

- No cześć dziewczyny! WWF? Teraz zajmujesz się zwierzętami? Nowy szczytny cel? - zapyta Alek, gdy dostrzeże napis na koszulce Britney i pozostałych dziewczyn.

- Nie, założyłyśmy klub "Walić Wszystkich Facetów" - przyzna Britney, czym mocno urazi byłego kochanka - Tak? To buźka. Chodź Benio. Zrobimy sobie własny męski stolik... I założymy własny klubik.

- Nie musiałaś aż tak - oceni Basia, ale przyjaciółka zbytnio się tym nie przejmie - Musiałam, nie musiałam. Zdrówko!

- Co jest z nimi nie tak? Martynę, to ja jeszcze rozumiem, ale Britney? - zacznie zastanawiać się załamany Klis, który kolejny raz dostanie od ukochanej kosza.