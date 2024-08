Na sygnale, odcinek 598: Powrót Britney z aresztu w Nowej Zelandii! Alek sprowadzi ukochaną z powrotem do Polski - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 598 po wakacjach - środa, 18.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 598 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Britney w końcu wróci do Polski, choć nic nie będzie tego zapowiadało! I to nie dlatego, że Kowalczyk podejmie decyzję o przeprowadzce do Nowej Zelandii z ukochanym Sławkiem już na zawsze, a poważnych kłopotach, w jakie wpakuje ją kochanek na lotnisku. Zdradzamy, że ratowniczka zostanie zatrzymana i przeszukana przez celników, którzy znajdą w jej bagażu zakazane sukulenty.

I w efekcie Julka trafi do nowozelandzkiego aresztu, ale chwilę przed tym jeszcze zdąży poinformować o wszystkim Martynę (Monika Mazur), która dzięki temu odkryje romans swojego męża Piotra (Dariusz Wieteska) z Karoliną (Klaudia Janas). Wówczas Alek i Benio (Hubert Jarczak) natychmiast polecą na miejsce, ale uda im się jedynie załatwić jej prawnika i poprosić o pomoc polską ambasadę, gdyż Britney i tak będzie czekać proces. Ale w 598 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej będzie już po wszystkim!

Britney wróci do Polski w 598 odcinku "Na sygnale" po wakacjach!

W 598 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Kowalczyk wreszcie odzyska wolność i będzie mogła wrócić do Polski. To Klis, który w przeciwieństwie do Vicka, zostanie na miejscu aż do czasu rozwiązania sprawy dawnej kochanki, sprowadzi ją z powrotem do bazy, gdzie już będą czekać na nią stęsknieni przyjaciele, którzy do końca będą drżeć o jej los. Ale już niepotrzebnie, gdyż w 598 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Britney wróci do nich cała i zdrowa i czule będzie witać się z Nowym (Kamil Wodka), Martyną, Zdzisiem (Jarosław Gruda), Kubą (Wojciech Zygmunt) i Arturem Górą (Tomasz Piątkowski). A inni dołączą do nich później, w czasie świętowania w barze, gdzie nie obędzie się bez dramatów!

Niebezpieczny wypadek w pubie w czasie świętowania powrotu Britney w 598 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

W 598 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Britney, Martyna, Basia (Anna Wysocka), a także Alek z Vickiem przeniosą się do pubu, gdzie dalej będą celebrować powrót Kowalczyk. Tyle tylko, że nie będą mogli się w pełni na nim skupić, gdyż w trakcie ich zabawy dojdzie do niebezpiecznego wypadku i ratownicy będą musieli interweniować. Dzięki czemu w 598 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej ratowniczka na dobre zapamięta i swój powrót. A co będzie ją czekać później? Czy wreszcie trochę odetchnie po ostatnich dramatach? I jak potoczą się jej dalsze losy z Klisem? Tego dowiemy się już niebawem!