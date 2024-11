Na sygnale, odcinek 642: Porażający dramat Lidzi! Córka Martyny i Piotra nie poradzi sobie z ich rozstaniem

"Na sygnale" odcinek 642 - środa, 4.12.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 642 odcinku "Na sygnale" Lidzia już dłużej nie rady ukrywać swoich emocji. Tym bardziej, iż córka Strzeleckich domyśli się, że jej rodzice nie są razem, gdyż przecież Piotr od dłuższego czasu już nie będzie z nimi mieszkał tylko będzie dzielił się opieką nad nią z Martyną. Wówczas dziewczynka zda sobie sprawę, że coś jest nie tak. Szczególnie, że jej ojciec będzie bardzo się starał, ale jej matka będzie go cały czas odtrącać. I to nie bez powodu, gdyż wciąż nie będzie w stanie wybaczyć mu romansu z Karoliną (Klaudia Janas), która ciągle będzie się wokół niego kręcić. Tyle tylko, że Lidzia nie będzie świadoma. Ale w 642 odcinku "Na sygnale" już dłużej też nie zdoła udawać, że jej to w ogóle nie rusza! I w końcu pęknie!

Zdesperowana Lidzia wyładuje emocje na swoim koledze w 642 odcinku "Na sygnale"!

Tyle tylko, że w 642 odcinku "Na sygnale" córka Strzeleckich nie wyżyje się na swoich rodzicach, a rówieśnikach! Lidzia rozładuje swoje emocje na koledze z przedszkola, przez co jej rodzice od razu zostaną wezwani na rozmowę. I już w 642 odcinku "Na sygnale" wylądują u psychologa, który uświadomi ich, że w taki agresywny sposób ich córka może reagować na to, co się między nimi dzieje. Szczególnie, że sama nie będzie sobie radzić z ich rozstaniem i tym, że nie ma obojga rodziców obok siebie. Jak w tej sytuacji zareagują Martyna z Piotrem? Czy zdecydują się pogodzić dla dobra córki? A może postanowią odbyć z nią terapię i przygotować ją do nowej rzeczywistości, w której aktualnie się znaleźli?

Strzeleccy wrócą do siebie dla dobra córki w 642 odcinku "Na sygnale"?

Tym bardziej, że w 642 odcinku "Na sygnale" w trakcie pracy ich pacjentem zostanie dziecko we wstrząsie anafilaktycznym. I wówczas ratownicy rozpoczną dramatyczną walkę o jego życie. Czy w 642 odcinku "Na sygnale" zdołają je uratować? I czy to wpłynie na ich, a właściwie Martyny, decyzję na to, co dalej i z nimi? Czy Strzelecka da w końcu kolejną szansę swojemu niewiernemu mężowi? Przekonamy się już niebawem!