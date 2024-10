Na sygnale, odcinek 623: Martyna wyśmieje Piotra, gdy dowie się, że Karolina znów jest blisko niego! - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 623 - środa, 30.10.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 623 odcinku "Na sygnale" Piotr będzie zszokowany, gdy podczas porannej odprawy dowie się, że Karolina została przydzielona do jego zespołu i że będą razem pełnić dyżur w jednej karetce. Strzelecki zdezorientowany takim obrotem spraw, zdecyduje się ukryć ten fakt przed Martyną, choć wie, że prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw. Karolina natomiast, pełna pewności siebie, postanowi wykorzystać sytuację, by ponownie wkroczyć w życie Piotra.

Ich współpraca w 623 odcinku "Na sygnale" w karetce będzie z każdym momentem bardziej niezręczna, co wzbudzi w Piotrze silną potrzebę natychmiastowego przeniesienia się z powrotem do Leśnej Góry, by uniknąć dalszych komplikacji.

Martyna zobaczy Piotra i Karolinę razem w 623 odcinku "Na sygnale"

Podczas dyżuru, kiedy Piotr nie będzie miał już szans ukryć przed Martyną obecności Karoliny, napięcie między małżonkami wzrośnie. W 623 odcinku "Na sygnale" Piotr, świadomy tego, że Martyna dowiedziała się o jego nowej sytuacji zawodowej, spróbuje ją później uspokoić.

- Poszedłem rano do pracy. Okazało się, że Karolina też tam pracuje i mieliśmy razem dyżur. Tyle. - Nie obrażaj mnie. - Przysięgam. Ona też była zdziwiona. - Ty w ogóle siebie słyszysz?

Karolina uknuje plan w 623 odcinku "Na sygnale"! Specjalnie zbliży się do Piotra

Tymczasem Karolina, nie zamierzając odpuścić, uknuje plan, który pozwoli jej jeszcze bardziej zbliżyć się do Piotra. W 623 odcinku "Na sygnale" była kochanka Piotra przystąpi do działania, manipulując całą sytuacją tak, by trafić do bazy Strzeleckiego i by to właśnie z nim jeździć w tej samej karetce.