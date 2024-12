Na sygnale, odcinek 643: Miłosz zabije Martynę i Basię?! Odkryje, że to one stoją za kalectwem jego brata - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 643 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 643 odcinku "Na sygnale" Miłosz nie odpuści sprawy tragicznego wypadku swojego brata. Tym bardziej, gdy utwierdzi się w tym, że pojechała do niego karetka z Leśnej Góry, a za kalectwo jego brata będzie odpowiadać ktoś z ratowników ze stacji. Chłopak najpierw zacznie przesłuchiwać swoich kolegów, aż w końcu postanowi spytać u źródła. I w 643 odcinku "Na sygnale" jego wybór oczywiście padnie na byłą kierowniczkę stacji, Martynę.

- Zdzisio mówił, że możesz sprawdzić, kto, kiedy miał dyżur - zacznie Miłosz.

- A to kiedyś. Teraz to już bardziej doktor Banach - przyzna Martyna.

Martyna wyda siebie i Basię przed Miłoszem w 643 odcinku "Na sygnale"!

Ale mimo tego w 643 odcinku "Na sygnale" Strzelecka zdecyduje się pomóc. I tym samym sama wpakuje siebie i Basię na minę!

- A o co chodzi? - zainteresuje się Strzelecka.

- Był taki karambol. 3 lata temu na moście Siekierkowskim. Byłem ciekaw, kto tam wtedy działał. No ale jak nie możesz sprawdzić, to... - zacznie tłumaczyć ratownik, ale wtedy koleżanka wejdzie mu w słowo - Nie muszę, bo doskonale pamiętam. To była maskara. Tir wjechał w osobówkę, ona utknęła pod naczepą. W środku był dramat. Kierowca tira miał ledwie zadrapanie. No dużo ekip, tam wtedy było, ale my z Baśką byłyśmy pierwsze...

W tym momencie w 643 odcinku "Na sygnale" dla Miłosza stanie się jasne, że to właśnie Martyna i Basia odpowiadają za kalectwo jego brata!

- Więc, to byłaś ty i Basia - powtórzy Miłosz, a gdy Martyna potwierdzi, to nieoczekiwanie doda - Muszę ci podziękować...

- A dlaczego? - zdziwi się Martyna.

- Bo to dzięki tobie, jestem dzisiaj dzisiaj tutaj - powie tajemniczo ratownik, który właśnie specjalnie zatrudni się w Leśnej Górze, aby odkryć, kto stoi za kalectwem jego brata i je pomścić!

Miłosz zaplanuje zemstę na ratowniczkach w 643 odcinku "Na sygnale"!

Oczywiście, w 643 odcinku "Na sygnale" ani Martyna, ani Zdzisio nie będą wiedzieli, co tak naprawdę ratownik ma na myśli. Tym bardziej, że nie przyzna się on do tego, że we wspomnianym wypadku ucierpiał jego brat, który został kaleką. Ale już w 643 odcinku "Na sygnale" ratownik zacznie planować zemstę. Miłosz umieści Martynę i Basię na swojej liście podejrzanych i z nożem w ręku obieca bratu, że je pomści! Do czego się posunie? Przekonamy się już niebawem!

- Jesteśmy coraz bliżej - uśmiechnie się do brata.

Mikołaj Na sygnale ZAPOWIEDŹ. Banach i Góra wylądują w szpitalu. Lisicki skończy na ulicy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.