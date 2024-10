Na sygnale, odcinek 632: Wiktor zatrudni nowego ratownika! Martyna nie zdoła go uratować - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 632 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 632 odcinku "Na sygnale" Wiktor zdecyduje się przyjąć na staż nowego ratownika. Tym bardziej, że ich grono znów się pomniejszy, gdy w trakcie interwencji Artur (Tomasz Piątkowski) zacznie się dziwnie zachowywać i niespodziewanie oznajmi Alkowi (Adam Turczyk) i Romkowi (Izydor Łobacz), że stracił pamięć! Wówczas chory Góra będzie musiał zrobić sobie dłuższą przerwę od pracy, a w jego miejsce wskoczy akurat Miłosz, z czego jednak ekipa z Leśnej Góry wcale nie będzie zadowolona. A już w szczególności Martyna. A to dlatego, że w 632 odcinku "Na sygnale" Banach postanowi na chłopaka, który wcześniej jeździł fałszywą karetką, kierowaną przez Huberta i którą właśnie ratownicy, ze Strzelecką na czele, próbowali zwalczyć! Ale niestety nie do końca im się to udało...

Martyna ulegnie Miłoszowi w 632 odcinku "Na sygnale"!

W 632 odcinku "Na sygnale" Martyna wyrazi swoje wyraźne niezadowolenie z zatrudnienia Miłosza przez Wiktora. Jednak szybko zmieni zdanie, gdy zobaczy chłopaka w akcji. Wszystko przez to, że nowy ratownik nieźle się wykaże, gdy otrzymają wezwanie do nastolatki, która straci przytomność w trakcie przyjęcia dla dzieci. Miłosz uratuje pacjentce życia, czym skutecznie wkupi się w łaski Strzeleckiej, która momentalnie zmieni o nim zdanie. I to w 632 odcinku "Na sygnale" będzie jej duży błąd. A to dlatego, że jej podejrzenia co do chłopaka okażą się słuszne, gdyż nie zjawi się on w bazie w Leśnej Górze bez przyczyny! A w ten sposób uśpi czujność swojego największego przeciwnika, który prędko przejdzie i na jego stronę!

Nowy ratownik będzie skrywał tajemnicę w 632 odcinku "Na sygnale"!

Wszystko przez to, że w 632 odcinku "Na sygnale" Miłosz będzie skrywał bolesną tajemnicę, której jednak ani Martyna, ani pozostali ratownicy, a tym bardziej jego nowy szef nie będą świadomi. I nic dziwnego, gdyż chłopak wcale nie będzie chciał, aby jego sekret wyszedł na jaw. Tym bardziej, że w 632 odcinku "Na sygnale" będzie chciał się zemścić za tragedię, która przed laty spotkała jego rodzinę i z którą będą właśnie związani ratownicy z Leśnej Góry! Dlatego najpierw dołączy do fałszywej karetki, która będzie działać przeciwko im, a następnie jak tylko pojawi się okazja, to dołączy bezpośrednio do nich! I wtedy stanie się najgorsze, ale już nikt nie zdoła tego powstrzymać!