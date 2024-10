Na sygnale, odcinek 630: Chory Góra straci pamięć! Akcja ratowników skończy się tragicznie – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 630 - wtorek, 13.11.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 630 odcinku "Na sygnale" ekipa Góry otrzyma wezwanie do pacjentki, która będzie odczuwać silny ból, ale jednak nie zgodzi się na interwencję ratowników, czym mocno zaniepokoi swoją córkę. Oczywiście, lekarze będą robili, co mogli, aby jej pomóc, ale kobieta nie będzie chciała się na to zgodzić. Dlatego zamiast niej Alek i Romek niespodziewanie zaczną pomagać Arturowi, który w trakcie wezwania w 630 odcinku "Na sygnale" zacznie się dziwnie zachowywać, czym wzbudzi ich niepokój. A już tym bardziej, w świetle ostatnich stresów, związanych z ciążą i nieodpowiedzialnym zachowaniem Beaty (Justyna Sieniawska), przez które mocno ucierpiało nawet jego serce. A teraz będzie jeszcze gorzej, gdyż pojawią się jeszcze następne zaskakujące symptomy!

Kolejne niepokojące objawy chorego Artura w 630 odcinku "Na sygnale"!

W 630 odcinku "Na sygnale" ratownicy będą woleli dmuchać na zimne, dlatego na wszelki wypadek postanowią zbadać Artura. I wówczas doznają jeszcze większego szoku, gdy Góra niespodziewanie oświadczy, iż stracił stracił pamięć. Tym bardziej, że ani Alek ani Romek nie będą wiedzieli, czym może to być spowodowane, a stan chorego Artura w 630 odcinku "Na sygnale" tylko będzie się pogarszał, gdyż do nadmiaru stresów i problemów z sercem dojdzie jeszcze amnezja. I aż strach pomyśleć, co będzie mogło wydarzyć się dalej...

Góra umrze w kolejnych odcinkach "Na sygnale" i nie doczeka narodzin bliźniaków?

Pewnym jest, że w 630 odcinku "Na sygnale" Artura będzie czekała dłuższa przerwa od pracy, gdyż w takim stanie ratownik nie będzie w stanie normalnie pracować. Ale czy lekarzom uda się stwierdzić, co tak naprawdę mu dolega i go uratować? A może karta się odwróci i teraz to nie partnerki Góry będą umierać, a on sam pożegna się z życiem, nie doczekując narodzin bliźniaków? A może jak ukochana Lidka (Anna Haba) umrze tuż po przyjściu na świat swoich dzieci z Beatą? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach "Na sygnale"!