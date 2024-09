Na sygnale

Na sygnale, odcinek 612: Śmierć Góry?! Serce Artura nie wytrzyma ze stresu - ZDJĘCIA

W 612 odcinku "Na sygnale" Góra (Tomasz Piątkowski) umrze?! Artur wciąż będzie niepokoił się o swoją ciężarną żonę Beatę (Justyna Sieniawska), a do tego wszystkiego dojdzie stres, związany z wezwaniem do jednej z pacjentek, której syn od kilku godzin będzie walczył o życie. I niestety w 612 odcinku "Na sygnale" udzieli się on ratownikowi zbyt mocno. A to dlatego, że i Góra zacznie skarżyć się na problemy z sercem ku ogromnemu przerażeniu swoich najbliższych. Czy uda się go uratować? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!