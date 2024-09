Na sygnale, odcinek 609: Beata w ciąży! Radość Góry nie potrwa długo? - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 609 - środa, 9.10.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 609 odcinku "Na sygnale" po ostatnich zawirowaniach w życiu Beaty i Artura, których dom stanie się azylem zarówno dla Piotra (Dariusz Wieteska), który po zdradzie Martyny (Monika Mazur) i swoim procesie o śmiertelne pobicie pacjenta Kacpra (Szymon Szczech) nie wróci nie tylko do siebie, ale także i pracy w Leśnej Górze, jak i Benia (Hubert Jarczak), którego z mieszkania Wandy (Anna Lemieszek) wyrzuci jej mąż Alfred (Bartłomiej Magdziarz). I choć wizyty gości mocno odbiją się na ich małżeństwie i doprowadzą nawet do lekkiego kryzysu, to w 609 odcinku "Na sygnale" to będzie już przeszłość! A to dlatego, że Górska będzie miała dla męża niezwykłą niespodziankę, dzięki której znów będą szczęśliwi jak wcześniej!

Szczęśliwy Artur dowie się o ciąży Beaty w 609 odcinku "Na sygnale"!

W 609 odcinku "Na sygnale" Artur oszaleje ze szczęścia, gdy Beata powie mu o ciąży. Tym bardziej, gdy sam dostrzeże na teście ciążowym dwie kreski, na widok których aż zaleje się łzami. Tyle tylko, że jego radość wcale nie potrwa długo, gdy żona nie będzie miała zamiaru rezygnować z zawodów dla ratowników, w których pierwotnie miała startować wspólnie z Martyną i Romkiem (Izydor Łobacz)! Oczywiście, w 610 odcinku "Na sygnale" Góra będzie próbował wybić jej to z głowy, gdyż będzie zdania, że jako ciężarna nie powinna w ogóle brać udziału w imprezie masowej, ale niewiele tym wskóra. I to przerazi go tym bardziej, że znów będzie mógł stracić nie tylko kolejną partnerkę jak miało to miejsce choćby w przypadku Renaty (Agata Załęcka) czy Lidki (Anna Haba), ale także dziecko! I to na dodatek pierwsze wspólne z Beatą, gdyż przecież to nie ona będzie biologiczną matką Patryczka (Józef Trojanowski), którego wspólnie wychowują.

Górska i Góra stracą dziecko w 610 odcinku "Na sygnale"?

Ale w 610 odcinku "Na sygnale" Beata i tak się nie ugnie i to nawet mimo protestów męża. Górska zdecydowanie postawi na swoim i pojawi się na starcie, gdzie w trakcie części triatlonu na basenie dostrzeże swoją dawną koleżankę ze studiów, Kamę Walicką, która będzie należeć do zespołu konkurencyjnego szpitala. Tyle tylko, że po ukończeniu wyścigu kobieta zacznie się dziwnie zachowywać i skarżyć się na kłopoty z sercem, aż w końcu zacznie tonąć! Jak w tej sytuacji w 610 odcinku "Na sygnale" zachowa się ciężarna Górska? Czy zdecyduje się narazić swoje życie, aby uratować znajomą? Czy Góra straci kolejną kobietę i dziecko? A może tym razem wszystko wreszcie skończy się szczęśliwe? Tego dowiemy się już niebawem!