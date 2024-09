Na sygnale, odcinek 607: Benio zostanie bezdomny! Mąż Wandy wyrzuci go z jej mieszkania - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 605: Piotr nie wróci do pracy w bazie w Leśnej Górze! Ratownicy nie będą mogli w to uwierzyć - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 604 - środa, 2.10.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 607 odcinku "Na sygnale" Benio nie będzie miał, gdzie się podziać! A wszystko przez męża Wandy, który niespodziewanie pojawi się w jej życiu, a co więcej postanowi się do niej wprowadzić, gdyż sam nie będzie miał, gdzie mieszkać. Zdradzamy, że Alfred zjawi się u nich w asyście policji, przez co świeżo upieczeni małżonkowie nie będą mogli mu odmówić i będą zmuszeni przyjąć go pod swój dach, gdyż formalnie Lisicka wciąż będzie jego żoną tuż po tym jak Cichecki odwoła się od decyzji o rozwodzie. A mężczyzna szybko pokaże Beniowi swoją prawdziwą twarz, gdy zacznie go szantażować i żądać od niego pieniędzy, czym już wyprowadzi go z równowagi i w 598 odcinku "Na sygnale" doprowadzi do jego poważnej awantury z Wandą. Tym bardziej, że Alfred nie odpuści!

Mąż Wandy pozbędzie się Benia w 607 odcinku "Na sygnale"!

W 600 odcinku "Na sygnale" Cichecki wciąż będzie szukał kontaktu z Wandą, czym zacznie na poważnie niepokoić Vicka. Aż w końcu postanowi pozbyć się rywala, na którego naśle policję. Alfred oskarży Benia o pobicie, choć oczywiście mąż Wandy nic mu nie zrobi, dzięki czemu zostanie szybko wypuszczony, z czym rywal nie będzie mógł się pogodzić. I w 607 odcinku "Na sygnale" wytoczy przeciwko niemu zdecydowanie cięższe działa. A to dlatego, że Cichecki w końcu sam przejmie mieszkanie żony, w którym powymienia zamki, przez co Benio nie będzie miał się jak do niego dostać. Tym bardziej, że i tak nie będzie już miał tam, czego szukać, gdyż Alfred spakuje wszystkie jego rzeczy i wyrzuci je na śmietnik! W ten sposób mąż Wandy osiągnie swój cel, gdyż to Vick zostanie nagle bez dachu nad głową!

Bezdomny Vick poszuka wsparcia u przyjaciół w 607 odcinku "Na sygnale"!

W 607 odcinku "Na sygnale" Beniowi uda się odzyskać swoje wyrzucone ubrania, z którymi zjawi się w bazie w Leśnej Górze, mocno szokując swoich przyjaciół. Bezdomny Vick poszuka wsparcia u swojego brata, choć Wiktor będzie miał teraz na głowie zupełnie inne zmartwienia. A to dlatego, że wraz z Czarkiem (Maksymilian Balcerowski) wciąż będzie wspierał walczącą z chorobą Annę (Lea Oleksiak), a na dodatek będzie musiał zmierzyć się z kolejnymi brakami w personelu po nagłym zniknięciu Piotra (Dariusz Wieteska), który niespodziewanie nie wróci do pracy w bazie w Leśnej Górze po swoim procesie. Mimo iż za sprawą Basi (Anna Wysocka) wyjdzie z niego zwycięsko.

Strzelecki znajdzie schronienie u Góry (Tomasz Piątkowski) i Górskiej (Justyna Sieniawska), gdzie finalnie w 607 odcinku "Na sygnale" wyląduje i Vick! Ale czy Beata zgodzi się go przyjąć? Tym bardziej, że z wizyty niewiernego męża Martyny (Monika Mazur) wcale nie będzie zadowolona, ale jak zareaguje w przypadku niewinnego Benia? Przekonamy się już niebawem!