Nowa Anna w Na sygnale! Tak zmieni się żona Wiktora po pokonaniu nowotworu - ZDJĘCIA

Anna wygra walkę z rakiem w kolejnych odcinkach "Na sygnale"!

W kolejnych odcinkach "Na sygnale" Annie uda się pokonać nowotwór piersi, choć będzie ją to kosztowało wiele strachu i nerwów. I nic w tym dziwnego, gdyż rak zaatakuje ją już po raz kolejny, ale na szczęście ponownie wyjdzie z tego zwycięsko. Wcześnie wykryta choroba i podjęta chemioterapia przyniosą pożądane skutki, gdyż Reiter w końcu wróci do zdrowia i znów będzie tak samo piękna jak kiedyś! A nawet bardziej, gdyż po kolejnej wygranej walce będzie podobać się mężowi jeszcze bardziej. W nowych odcinkach "Na sygnale" żona Wiktora w końcu będzie mogła zdjąć ciemną perukę, pod którą do tej pory ukrywała swoje ogolone włosy i wówczas zaskoczy wszystkich, gdyż pojawi się w zupełnie innej fryzurze!

Spektakularna metamorfoza żony Wiktora w nowych odcinkach "Na sygnale"!

W nowych odcinkach "Na sygnale" Reiter zmieni się nie do poznania! Anna przejdzie tak spektakularną metamorfozę, że aż trudno będzie ją rozpoznać! Lea Oleksiak pochwaliła się jej efektami na swojej relacji na Instagramie, gdzie widzimy ją w blond włosach, do których już wcześniej przyzwyczaiła wszystkich widzów "Na sygnale". Ale tym razem będą one zdecydowanie krótsze niż do tej pory i nieco ciemniejsze,więc pewien wpływ brązowej peruki będzie tu widoczny. Odmieniona Anna ogromnie spodoba się Wiktorowi. Jednak nie aż tak bardzo jak to, że jego żona znów pokona chorobę i wróci do niego jeszcze piękniejsza, a oni ponownie będą tacy szczęśliwi jak kiedyś! A tym samym jej wszystkie wcześniejsze bolączki co do swojego wyglądu będą mogły pójść w niepamięć!

Kiedy zobaczymy odmienioną Annę w "Na sygnale"?

Z pewnością na nową Annę widzowie będą musieli jeszcze poczekać, gdyż odcinki "Na sygnale" są kręcone z dużym wyprzedzeniem, dlatego to nie nastąpi tak szybko. Tym bardziej, że w najbliższych odcinkach Reiter wciąż będzie walczyć z chorobą, przez co w dalszym ciągu fani będą oglądać ją w ciemnej peruce. Ale spokojnie, gdyż wkrótce na pewno się tego doczekają i zobaczą już odmienioną i zwycięską żonę Wiktora w następnych odcinkach "Na sygnale"!