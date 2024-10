Na sygnale, odcinek 625: Ciężarna Beata straci bliźniaki? Matka Góry wezwie pogotowie! - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 625 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 625 odcinku "Na sygnale" Artur nie poradzi sobie ze strachu o swoją ciężarną żonę. Tym bardziej, że będąca w bliźniaczej ciąży Beata wciąż nie będzie go słuchać i będzie mu robić wszystko na przekór, co już odczuje jego serce. I choć Górska ogromnie przejmie się stanem męża, to jednak nie zmieni swojego podejścia i zacznie wpadać na coraz bardziej szalone pomysły. Aż w końcu Artur nie wytrzyma i ściągnie do nich doulę Agnieszkę Wójtowicz (Paulina Raczyło), aby przemówiła jej do rozsądku, ale osiągnie odwrotny skutek, gdyż Wójtowicz stanie po stronie jego żony. Podobnie z resztą jak jego teść Zdzisio, który będzie wspierał Beatę, gdy ta zdecyduje się urodzić naturalnie i postanowi wybrać się do szkoły rodzenia. Ale nie matka Wiesława, która w 625 odcinku "Na sygnale" przejmie jego rolę!

Ciężarna Beata ukryje się przed teściową w 625 odcinku "Na sygnale"!

Tym bardziej, że w 625 odcinku "Na sygnale" Góra będzie już tak zestresowany, że nie będzie w stanie zająć się ciężarną Beatą. Dlatego w tym miejscu zastąpi go jego matka. Szczególnie, że Artur sam będzie potrzebował pomocy i zgłosi się do terapeuty, przez co będąca w bliźniaczej ciąży Górska zostanie bez opieki. Ale nie na długo, gdyż w 625 odcinku "Na sygnale" spokoju nie przestanie jej dawać równie nadopiekuńcza Wiesława! I to do tego stopnia, że zdesperowana kobieta zamknie się przed nią we własnym domu i zacznie słuchać głośno muzyki, przez co nie będzie jej słyszeć. Jednak matka Artura nie będzie świadoma i z tego względu już zacznie podejrzewać najgorsze!

Górska straci bliźniaczą ciążę w 625 odcinku "Na sygnale"?

W 625 odcinku "Na sygnale" ciężarna Beata nie będzie dawać żadnych oznak życia, przez co Wiesława od razu pomyśli, że stało się coś złego, a jej synowa straciła przytomność. Matka Artura natychmiast zadzwoni na pogotowie, które niezwłocznie zjawi się przed posiadłością Góry. W 625 odcinku "Na sygnale" Górską od razu zajmie się Basia (Anna Wysocka), która przystąpi do rutynowych czynności. Tym bardziej, że ciężarna faktycznie nie będzie wyglądać najlepiej. Czy Beacie uda się donosić bliźniaczą ciążę? A może stanie się najgorsze i Górska i Góra stracą dzieci? Tego przekonamy się już niebawem!