Na sygnale, odcinek 618: Beata w bliźniaczej ciąży urodzi naturalnie?! Góra będzie miał dość szaleństw żony - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 618 - środa, 23.10.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 618 odcinku "Na sygnale" Artur wciąż będzie niepokoił się o swoją ciężarną żonę, która niebawem będzie miała urodzić mu bliźniaki. I nic dziwnego, gdyż przecież to nie Górska będzie biologiczną matką Patryka (Józio Trojanowski) tylko tragicznie zmarła tuż po porodzie Lidka (Anna Haba). A teraz spotka go jeszcze podwójne szczęście, które choć z jednej strony ogromnie go ucieszy, to z drugiej straszliwie zestresuje, gdyż żona wcale nie będzie o siebie dbać! Nie dość, że Beata wystartuje w zawodach dla ratowników z Martyną (Monika Mazur) i Romkiem (Izydor Łobacz) i to mimo sprzeciwu Artura, to jeszcze później wybierze się do pracy na rowerze, co w 616 odcinku "Na sygnale" skończy się dramatycznym upadkiem! Ale na szczęście bez poważniejszych konsekwencji, gdyż Górska nie straci bliźniaczej ciąży i skończy jedynie z siniakami!

Artur będzie miał dość nieodpowiedzialności ciężarnej Beaty w 616 odcinku "Na sygnale"!

Jednak Artur w 616 odcinku "Na sygnale" nie będzie mógł przejść obok tego obojętnie. Tym bardziej, że już po ostatniej akcji jego serce nie wytrzyma ze stresu o żonę. I choć wówczas Górska ogromnie przejmie się stanem męża, to jednak wciąż nie będzie chciała go posłuchać i nie powstrzyma ryzykownych zachowań. I to sprawi, że Góra już nie wytrzyma i w 616 odcinku "Na sygnale" ściągnie do ich domu specjalistkę od prowadzenia ciąży - Agnieszkę Wójtowicz, licząc na to, że kobieta przemówi jej do rozsądku. Ale niestety i to nie pomoże!

Górska zdecyduje się urodzić bliźniaki naturalnie w 618 odcinku "Na sygnale"!

Wszystko przez to, że w 618 odcinku "Na sygnale" Beata oświadczy Arturowi, iż zamierza urodzić bliźniaki metodą naturalną, a nie przez cesarskie cięcie, co w jej wieku będzie bezpieczniejsze. I to znów wprawi jej męża w panikę. W przeciwieństwie do pomieszkującego u nich Piotra (Dariusz Wieteska), który także będzie przecież ojcem malutkiej Lidzi (Hanna Seń) czy jej teścia Zdzisia (Jarosław Gruda). A to dlatego, że w 618 odcinku "Na sygnale" właśnie na ich wsparcie będzie mogła liczyć Górska, która zjawi się na zajęciach w szkole rodzenia i postanowi zostać przy swoim! Nawet mimo sprzeciwu Góry!