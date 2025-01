Na sygnale, odcinek 662: Kolejny atak Miłosza na Martynę i Basię! Tym razem Piotr już nie zdąży - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 662 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 662 odcinku "Na sygnale" Miłosz nie spocznie, póki solidnie nie odegra się na Martynie i Basi, które wciąż będzie posądzał o kalectwo swojego brata. Dlatego, gdy pierwszy atak na psa Wszołkowej, jak i kolejny już bezpośrednio na obie ratowniczki, które zwabi za miasto, a następnie rozpyli w ich karetce gaz usypiający, nie przebiegną po jego myśli, to w 662 odcinku "Na sygnale" podejmie ponowną próbę. Licząc na to, że tym razem już nikt nie stanie na jego drodze, tak jak miało to miejsce wcześniej w przypadku samej Basi i jej syna Tadzia (Antoni Gogołka), jak i później Piotra! I niestety tym razem tak będzie!

Miłosz uprowadzi Martynę i Basię w 662 odcinku "Na sygnale"!

W 662 odcinku "Na sygnale" ratownik ponownie uprowadzi Martynę i Basię, ale tym razem posunie się zdecydowanie dalej! Miłosz skatuje ratowniczki i wstrzyknie im do organizmów podejrzaną substancję, która szczególnie zagrozi Wszołkowej. I choć Piotr w 662 odcinku "Na sygnale" w końcu go zdemaskuje i od razu zaalarmuje Wiktora i Benia, że to on stoi za wcześniejszymi atakami na ich koleżanki, które i teraz znajdą się przez niego w poważnym niebezpieczeństwie, to niestety tym razem nie zdąży na czas! Mimo iż ściągnie ze sobą posiłki w postaci Banacha i Vicka! A to dlatego, że w tym momencie uda im się już ocalić wyłącznie Martynę!

Piotrowi uda się już uratować tylko Martynę w 663 odcinku "Na sygnale"!

W 663 odcinku "Na sygnale" Strzelecka wyjdzie z ataku Miłosza niemal bez szwanku, ale niestety Wszołkowa nie będzie mieć tyle szczęścia! Basia odniesie poważne obrażenia mózgu i choć niemal od razu trafi na stół operacyjny, to szanse na jej powrót do zdrowia i tak będą minimalne! Czy zatem w 663 odcinku "Na sygnale" ratownik osiągnie swój cel i pomści "przynajmniej" Basię? Czy Wszołkowa umrze i pozostawi Adama (Konrad Darocha) i przyjaciół ze stacji w żałobie, a Piotr nigdy sobie tego nie daruje, że tym razem już nie uchronił przyjaciółki? A może ratowniczka jednak przeżyje, ale do końca życia będzie kaleką tak samo jak brat Miłosza? Przekonamy się już niebawem!