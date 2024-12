Na sygnale, odcinek 653: Miłosz zbliży się Basi! Rozpocznie kolejną gierkę, aby ją zniszczyć - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 653 - środa, 8.01.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 653 odcinku "Na sygnale" Miłosz nie spocznie, dopóki nie pomści Basi i Martyny, które będą odpowiedzialne za kalectwo jego brata! Przypomnijmy, że chłopak ucierpiał w tragicznym wypadku, gdzie na miejscu jako pierwsze zjawiły właśnie ratowniczki z Leśnej Góry, które ratownik obarczył winą za zaistniałą sytuację i przysiągł im zemstę. I choć Miłosz już wziął się za Wszołkową, której otruł psa i próbował doprowadzić do jego śmierci, to na jego nieszczęście czworonóg przeżył, dzięki szybko udzielonej pomocy. Dlatego w 653 odcinku "Na sygnale" ratownik postanowi dokończyć dzieła i już zacznie realizować swój kolejny chory plan zemsty na Basi!

Miłosz wcieli w życie nowy plan zemsty na Basi w 653 odcinku "Na sygnale"!

W 653 odcinku "Na sygnale" Basia trafi do zespołu z Górą (Tomasz Piątkowski) i Miłoszem, o co ratownik już oczywiście się postara. Chłopak będzie chciał mocno zbliżyć się do swojej koleżanki, aby w ten sposób uśpić jej czujność i móc zaatakować w taki sposób, aby Wszołkowa się tego nie spodziewała, a co więcej nie dowiedziała się, że to on! Tym bardziej, że Michał (Krystian Kukułka) już ją ostrzeże, że ktoś mógł celowo próbować otruć jej psa i zasugeruje jej, aby miała się na baczności, z czego Miłosz oczywiście zda sobie sprawę, gdyż zacznie ją śledzić i podsłucha ich rozmowę. Dlatego w 653 odcinku "Na sygnale" zupełnie zmieni taktykę i spróbuje się z nią zaprzyjaźnić, aby niczego się nie domyśliła! Ale z jakim skutkiem?

Co stanie się z Wszołkową w 653 odcinku "Na sygnale"?

Czy w 653 odcinku "Na sygnale" Miłoszowi faktycznie uda się zbliżyć do Basi i uśpić jej czujność? A może ratowniczka weźmie sobie do serca ostrzeżenia Korneta, zachowa zdrowy rozsądek i nie da się podejść? Co tym razem zaplanuje dla niej żądny zemsty chłopak? Czy w 653 odcinku "Na sygnale" Wszołkowa skończy tak samo jak Strzelecka, za którą ratownik najprawdopodobniej weźmie się nieco później i także nieźle załatwi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!