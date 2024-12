Na sygnale, odcinek 653: Martyna i Piotr wrócą do siebie? Lidzia znów ich zbliży - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 653 - środa, 8.01.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 653 odcinku "Na sygnale" Martyna i Piotr znów będą razem? Przypomnijmy, że póki co Strzelecka zgodziła się się na powrót niewiernego męża do ich domu, gdy okazało się, że ich córka kompletnie nie radziła sobie z ich rozstaniem, a swoje nerwy wylewała na kolegów z przedszkola. Wówczas ratowniczka postanowiła się poświęcić i dla dobra Lidzi, pozwoliła Strzeleckiemu znów z nimi zamieszkać, ale nie wpuściła go do swojej sypialni i dała mu jasno do zrozumienia, że o ich bliskości może zapomnieć. Jednak pod wpływem czasu wpuściła go i do swojego łóżka, choć uparcie trzymała się swego zdania. Czy zatem w 653 odcinku "Na sygnale" jest szansa na to, aby poszła o krok dalej?

Strzeleccy dzięki córce znów mocno się do siebie zbliżą w 653 odcinku "Na sygnale"!

Bardzo możliwe, gdyż w 653 odcinku "Na sygnale" małżonkowie będą naprawdę blisko! A wszystko za sprawą Lidzi, której całkowicie się poświęcą! Strzeleccy postanowią wziąć udział w przedszkolnym przedstawieniu córki, do którego wspólnie będą ćwiczyć, dostarczając przy tym sporo rozrywki nie tylko sobie, ale i swoim kolegom! A wszystko przez to, że będą przebrani za koguta i kurę! Martyna i Piotr będą chcieli jak najlepiej wypaść, dlatego mocno zaangażują się w przygotowania. A następnie w 653 odcinku "Na sygnale" całą swoją uwagę poświęcą córce, z którą spędzą cały dzień, a przy okazji i do siebie mocno się zbliżą! Tym bardziej, że Strzelecki nie przepuści takiej okazji!

Martyna w końcu wybaczy niewiernemu Piotrowi w 653 odcinku "Na sygnale"?

Ale czy w 653 odcinku "Na sygnale" Martyna wreszcie mu ulegnie? Czy Strzelecka w końcu zdoła wybaczyć swojemu niewiernemu mężowi romans z Karoliną i dać mu jeszcze jedną szansę? Szczególnie, że na występie Lidzi w 653 odcinku "Na sygnale" los znów ich do siebie zbliży, gdy będą musieli pomóc jednemu z ojców, który nagle straci przytomność! Czy ratowniczka potraktuje to jako znak, a Strzeleccy znów będą rodziną? Tego dowiemy się już niebawem!