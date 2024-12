Na sygnale, odcinek 657: Miłosz zwabi Martynę i Basię! Wreszcie zrealizuje swój chory plan zemsty - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 657 - środa, 15.01.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 657 odcinku "Na sygnale" Miłosz wreszcie postanowi zemścić się na ratowniczkach, które jego zdaniem będą winne kalectwu jego brata! Tyle tylko, że teraz już nie weźmie sobie za cel wyłącznie Basi, której już wcześniej otruł psa, ale ten na jego nieszczęście przeżył, ale także i za Martynę, która nieświadomie je przed nim zdradzi. Dlatego będzie w kolejności jako druga, ale i jej kara nie omie! A to dlatego, że w 657 odcinku "Na sygnale" Miłosz już wszystko zaplanuje i skupi się już na obu ratowniczkach! Tym bardziej, że już uda mu się uśpić czujność zarówno Strzeleckiej, jak i Wszołkowej, do której wcześniej się zbliży!

Miłosz uśpi czujność Martyny i Basi i wtedy zaatakuje w 657 odcinku "Na sygnale"!

Dlatego w 657 odcinku "Na sygnale" ratowniczki nie będą się niczego spodziewać, choć wcześniej po ataku na Mulfona, Michał (Krystian Kukułka) poleci Basi, aby miała się na baczności. Ale Miłosz doskonale będzie o tym wiedział i już się pod to przygotuje! Zdradzamy, że w 657 odcinku "Na sygnale" ratownik w końcu znajdzie się we wspólnym zespole ze Strzelecką i Wszołkową, co nie będzie dziełem przypadku. Choć oczywiście jemu będzie zależało na tym, aby ratowniczki znalazły się w nim same. Dlatego zasymuluje on chorobę, przez co już osiągnie swój pierwszy cel. I prędko przejdzie już do następnego!

Strzelecka i Wszołkowa zginą w 657 odcinku "Na sygnale"?

W 657 odcinku "Na sygnale" Miłosz zadzwoni pod numer alarmowy i zgłosi zasłabnięcie. Oczywiście, dyspozytor od razu wyśle do niego karetkę, którą będą jechały Basia z Martyną. Ratowniczki zjawią się we wskazanym miejscu za miastem i wysiądą, aby odszukać chorego. W tym samym czasie w 657 odcinku "Na sygnale" do środka ich karetki zakradnie się Miłosz, który rozpyli w niej gaz usypiający, przez co po swoim powrocie do niej ratowniczki od razu zasną, gdyż niczego nie będą podejrzewać. Ale na szczęście nie dojdzie do najgorszego, gdyż ostateczny plan zemsty Miłosza pokrzyżuje Piotr (Dariusz Wieteska), który w ostatniej chwili zjawi się na miejscu, dzięki czemu uratuje życie Martyny i Basi!

