Na sygnale, odcinek 657: Piotr uratuje Martynę i Basię! Przejrzy Miłosza i zapobiegnie nieszczęściu - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 657 - środa, 15.01.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 657 odcinku "Na sygnale" Piotr zostanie bohaterem! A to dlatego, że to on jako jedyny przejrzy Miłosza, który tego dnia zaplanuje zemstę już nie tylko na Basi, ale także i na Martynie! Ratowniczkach, które jego zdaniem doprowadziły jego brata do kalectwa! Zdradzamy, że w 657 odcinku "Na sygnale" Miłosz zasymuluje w pracy chorobę, przez co Strzelecka i Wszołkowa zostaną w zespole same, gdyż tego dnia w drugiej karetce będą jeździli tylko Strzelecki z Britney (Paulina Zwierz). A następnie zadzwoni na numer alarmowy i zgłosi zasłabnięcie, aby zwabić ratowniczki za miasto, co oczywiście się stanie. A gdy Martyna z Basią wysiądą, aby odszukać pacjenta, to Miłosz wkroczy do ich karetki, po czym rozpyli w nim gaz usypiający!

Martyna i Basia nie będą się spodziewać ataku Miłosza w 657 odcinku "Na sygnale"!

Oczywiście, w 657 odcinku "Na sygnale" Martyna i Basia nie będą świadome zagrożenia, dlatego jak gdyby nic wsiądą z powrotem do karetki. Ratowniczki nie będą spodziewać się żadnego ataku, tym bardziej, że nie będą miały ku temu podstaw, a już szczególnie ze strony Miłosza, który w ostatnim czasie przecież sam "dziękował" Strzeleckiej, a na dodatek tuż po osobistej zemście na Wszołkowej, się z nią zaprzyjaźni, choć Michał (Krystian Kukułka) będzie ostrzegł ją, że ktoś celowo mógł otruć jej psa. Ale w 657 odcinku "Na sygnale" już nie Kornet uratuje swoją ukochaną, a Piotr, który kolejny raz przyjdzie Martynie z odsieczą!

Piotr znów uratuje żonę w 657 odcinku "Na sygnale"!

W 657 odcinku "Na sygnale" Piotr jako jedyny przejrzy Miłosza i zda sobie sprawę, że Martyna i Basia mogą być w niebezpieczeństwie! Strzelecki zjawi się na miejscu, w które ratownik wcześniej ściągnie jego żonę i przyjaciółkę i je uśpi. Oczywiście, ratownik od razu wezwie pomoc, ale nie będzie czekał na przyjazd kolegów, tylko sam zacznie działać i wyciągnie dziewczyny z karetki. Tym bardziej, że na szczęście jeszcze wciąż będą żyły, a po wydostaniu się na powietrze w 657 odcinku "Na sygnale" nawet zaczną odzyskiwać świadomość! A wszystko dzięki Piotrowi, który już wcześniej uratował Martynę przed bandytą Czubakiem (Krzysztof Pyziak), a teraz jeszcze zdoła ocalić i ją i Basię przed żądnym zemsty Miłoszem!

Na sygnale. Wanda złoży zeznania. Pogrąży siebie i Annę?