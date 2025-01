Na sygnale, odcinek 663: Miłosz zabije Basię? Adam usłyszy przerażającą diagnozę - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 663 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 663 odcinku "Na sygnale" Basia umrze? Lekarze rozpoczną dramatyczną walkę o życie Wszołkowej, która po kolejnym ataku Miłosza skończy z poważnym urazem mózgu! Niestety, ratowniczka nie będzie miała tyle szczęścia, co Martyna, która wyjdzie z ich konfrontacji niemal bez szwanku w przeciwieństwie do swojej przyjaciółki. Zdradzamy, że ratownik nie odpuści koleżankom, które wciąż będzie posądzał o kalectwo swojego brata i ponownie je zaatakuje, ale tym razem już przestanie się hamować! A to dlatego, że jego wcześniejsze plany pokrzyżuje Piotr (Dariusz Wieteska), dlatego teraz Miłosz rozegra to zupełnie inaczej i już nie będzie oszczędzał ratowniczek, w efekcie czego w 663 odcinku "Na sygnale" nieprzytomna Basia będzie walczyć o życie!

Lekarze stoczą dramatyczną walkę o życie nieprzytomnej Basi w 663 odcinku "Na sygnale"!

W 663 odcinku "Na sygnale" Wszołkowa niemal od razu trafi w ręce lekarzy, gdy Strzelecki w końcu przejrzy Miłosza i ruszy dziewczynom z odsieczą z pomocą Wiktora (Wojciech Kuliński) i Benia (Hubert Jarczak). I choć tym razem Piotr nieco się spóźni, gdyż rywal już zdąży skatować jego żonę i przyjaciółkę, a na dodatek wstrzyknąć im do organizmu podejrzaną substancję, to jednak dzięki nim w 663 odcinku "Na sygnale" nieprzytomna Basia szybko znajdzie się w szpitalu. Tyle tylko, że jej rokowania nie będą najlepsze i lekarz z góry uprzedzi Adama, aby był gotowe na najgorsze! A to dlatego, że szanse jego żony na powrót do zdrowia będą naprawdę minimalne...

Wszołkowa przeżyje atak Miłosza w 664 odcinku "Na sygnale", ale czy wróci do pełni zdrowia?

W 663 odcinku "Na sygnale" Basia przejdzie operację ratującą życie, po której jednak się nie obudzi, czym kompletnie załamie Adama, który zda sobie sprawę z powagi słów lekarza. Jego żona zostanie utrzymana w śpiączce farmakologicznej, aby jej organizm miał jakiekolwiek szansę na regenerację. Oczywiście, w 664 odcinku "Na sygnale" przybity Wszołek nie zostanie sam, gdyż będzie mógł liczyć na wsparcie przyjaciół ze stacji, którzy tak jak on, będą życzyć Basi jak najlepiej. Dlatego wspólnie wyręczą go w opiece nad Tadziem (Antoni Gogołka), aby mógł czuwać przy łóżku żony, która, ku uciesze wszystkich poza Miłoszem, w końcu wybudzi się ze śpiączki! Wszołkowa na szczęście przeżyje atak ratownika, ale czy wróci do pełni do zdrowia? A może już na zawsze zostanie kaleką tak samo jak brat Miłosza? Przekonamy się już niebawem!